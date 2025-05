YouTube Premium z nowym planem. Można będzie zaoszczędzić

YouTube Premium można subskrybować na kilka sposobów. Najpopularniejszy plan indywidualny dostępny jest tylko dla jednej osoby. Co jeśli chcemy korzystać z subskrypcji na dwóch kontach? Google w końcu pomyślało o parach i z myślą o nich szykuje nowy abonament.

Google rozpoczęło testy nowego planu dla YouTube Premium, który przygotowano z myślą o parach. To oznacza, że z jednej subskrypcji będzie można korzystać na dwóch odrębnych kontach. Obecnie jest to możliwe w ramach pakietu rodzinnego (do sześciu osób), ale ten jest dosyć drogi. W Polsce za taką opcję trzeba zapłacić obecnie 59,99 złotych/miesiąc.