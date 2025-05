Telewizor na ścianie czy na szafce RTV. To wybierają Polacy

Szukanie odpowiedzi na pytanie, gdzie postawić telewizor, nie jest wcale takie proste. Dziś odbiornik nie spełnia tylko i wyłącznie funkcji rozrywkowej. Coraz częściej bowiem telewizor jest elementem dekoracji salonu. Jego położenie nie może być więc przypadkowe. A co wybierają Polacy? Ci na pytanie, czy telewizor na ścianie, czy na szafce RTV, odpowiedzieli w specjalnym badaniu Ipsos.

Z danych zebranych na zlecenie firmy Samsung pod koniec 2023 roku wynika, że Polacy w kwestii dylematu telewizor na ścianie czy na szafce są podzieleni. Wyniki wskazały, że 57 proc. korzysta z tradycyjnej podstawy i ustawia sprzęt na meblach. Natomiast 42 proc. Polaków decyduje się na montaż na ścianie. Co jeszcze ciekawe, jeden proc. badanych idzie pod prąd tradycyjnym rozwiązaniom i umieszcza telewizor na podłodze.

Z badania można wyciągnąć znacznie ciekawsze wnioski. Okazuje się bowiem, że im droższy telewizor, tym częściej jest wieszany na ścianie. Z danych Samsunga wynika, że telewizory powyżej 4000 zł w ponad 51 proc. trafiają na ścianę. Z kolei 41 proc. pozostaje przy klasycznym ustawieniu na meblu. Co nam to mówi? Im bardziej zaawansowany sprzęt, tym częściej staje się on także wyeksponowanym punktem wnętrza. Design zyskuje znaczenie estetyczne, jak chociażby w przypadku telewizorów lifestylowych. Wygląd idzie także w parze z komfortem jego użytkowania.

Oczywiście wybór, czy postawić telewizor na szafce, czy powiesić na ścianie, zależy od nas. Szafka RTV zapewnia miejsce na dodatkowe urządzenia i ułatwia ukrycie kabli, ale zajmuje przestrzeń na podłodze. Natomiast telewizor na ścianie pozwala zaoszczędzić miejsce i nadaje wnętrzu nowoczesny wygląd, ale wymaga montażu i odpowiedniego wyboru uchwytu do telewizora.

Jak daleko siedzieć od telewizora?

Design designem, jednak kiedy myślimy o tym, gdzie postawić telewizor, dużo ważniejszym pytaniem w perspektywie naszego zdrowia jest to, jak daleko od niego siedzieć. Powtarzane jak mantra w dzieciństwie przez naszych rodziców "nie siedź tak blisko telewizora" zdanie ma sens, choć obecnie pewnie nieco inny. Eksperci wskazują bowiem dziś, że oglądanie telewizji z bliska nie spowoduje utraty zdrowia, bo narażenie na promieniowanie jest znikome. Niemniej jednak nieprawidłowa odległość od telewizora powoduje dyskomfort oraz zmęczenie oczu.

Jak daleko siedzieć od telewizora? Zaleca się, aby przypadku nowoczesnych modeli na każdy cal przekątnej przypadało od 4 do 4,5 cm dystansu. Czyli, na przykład, jeśli mamy telewizor 65 cali, toodległość telewizora od kanapy to minimum 2,6 m. W przypadku nowoczesnych telewizorów jak Neo QLED Mini LED 4K i 8K najlepsze wrażenia osiągniemy, oglądając telewizję z bliska. Jak daleko siedzieć od telewizora? Tu producenci zalecają, aby odległość od telewizora wynosiła 1,5 razy dalej od wysokości ekranu.

Prawidłowa odległość od telewizora to coś, co również zostało wzięte pod lupę badań realizowanych przez Samsunga. Okazuje się, że do sprawy podchodzimy dość odpowiedzialnie. W odległości od 1 do 1,5 metra najczęściej siedzą posiadacze telewizorów o przekątnej 40-49 cali (21 proc.) oraz 50-59 cali (26 proc.). Przy większym dystansie od 1,51 do 2 metrów, dominują modele 50-59 cali (33 proc.). Odległość od telewizora w odbiornikach o przekątnej 60-69 oraz 70-79 cali to zazwyczaj 2-4 metry odległości. Odpowiednio 47 proc. i 22 proc. użytkowników wskazało właśnie taką konfigurację.

Na jakiej wysokości powiesić telewizor?

To, na jakiej wysokości ustawić telewizor, zależy od dwóch zmiennych. Pierwsza to wielkość telewizora, a druga to rodzaj pomieszczenia. Inaczej bowiem ustawimy odbiornik w salonie, a inaczej w sypialni. Na jakiej wysokości powiesić telewizor w salonie? Podstawowa zasada mówi o tym, aby środek ekranu był na wysokości oczu oglądającego. Jest jednak jedno "ale". Pod uwagę należy bowiem wziąć wysokość domowych kanap czy foteli, a także wysokość samych domowników. Jak to pogodzić?

Prawidłowe ustawienie telewizora wymaga empirycznego sprawdzenia. W większości domów telewizor na ścianie w salonie należy powiesić na wysokości ok. 100-110 cm licząc od podłogi. Niemniej przed finalnym montażem warto chwilę spędzić przed odbiornikiem i sprawdzić, czy nasz kark zaczyna sztywnieć, a może to, na jakiej wysokości telewizor został powieszony sprawia, że męczą się nasze oczy. Jeśli tak, warto skorygować wysokość ustawianego telewizora.

To, na jakiej wysokości powiesić telewizor, musi uwzględnić także jego wielkość. Jeżeli odbiornik jest sporych rozmiarów, na przykład 85 cali, to możemy umieścić go nieco wyżej, czyli na przykład na wysokości 130 cm. Jeżeli do naszego salonu trafi dużo mniejszy odbiornik, na przykład 50-calowy, to działa wspomniana zasada, aby środek ekranu był na wysokości oczu. Dobrze jest, jeśli podczas oglądania nasze oczy pozostają w pozycji naturalnej.

Na jakiej wysokości ustawić telewizor w sypialni? W tej montaż wygląda zupełnie inaczej, a wszystko dlatego, że w sypialni telewizję oglądamy z pozycji leżącej. Dlatego zaleca się, aby w tym pomieszczeniu odbiornik został powieszony bardzo wysoko, nawet 180 cm od podłogi. Ta wysokość wzięła się stąd, że telewizor powinien znajdować się pod kątem około trzydziestu stopni powyżej wzroku, jeśli leżymy na łóżku. Do sypialni trafiają z zasady niewielkie telewizory, dlatego 180 cm, z niewielkimi różnicami, powinno dawać bezbolesne dla karku oglądanie TV.

