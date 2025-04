Chcesz duży telewizor lifestylowy Samsunga? Zapłacisz naprawdę sporo

Samsung zaprezentował nowe telewizory na 2025 r. w trakcie styczniowych targów CES w Las Vegas . Wśród nich były nowe modele lifestylowe z serii The Frame . Jeśli planujecie zakup jednego z tych urządzeń i ponadto rozważacie dużą przekątną ekranu, to nie mamy dobrych wieści.

Zacznijmy do cen nowych telewizorów Samsunga. Koreańczycy ponownie dają do wyboru sporo opcji z zakresu przekątnej ekranu. Oczywiście wielkość wyświetlacza ma wpływ na koszty zakupu. Ile trzeba zapłacić?

Do tej pory seria The Frame była oferowana z ekranami o przekątnych od 32 do 85 cali. Wybór był więc naprawdę spory. Telewizory z ekranami o dużej przekątnej (75 i 85 cali) cieszą się coraz większą popularnością. Jeśli jednak mieliście na oku model lifestylowy z nowych urządzeń Samsunga, to za taki sprzęt trzeba będzie zapłacić naprawdę sporo.

Tańsze telewizory The Frame dostępne będą z ekranami o przekątnej do 65 cali . Chcąc zakupić urządzenie z wyświetlaczem o przekątnej 75 lub 85 cali musicie zdecydować się na znacznie droższy model Pro , którego ceny są dużo wyższe.

Oczywiście jest to zabieg marketingowy, który ma "przymusić" klientów o większych potrzebach do zakupu droższego telewizora. Warto dodać, że Samsung The Frame Pro wyróżnia się przede wszystkim ekranem z odświeżaniem obrazu zwiększonym do 144 Hz oraz bezprzewodowym modułem One Connect.