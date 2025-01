Sekret idealnej wysokości telewizora. Zapomnisz o bólu szyi

Powieszenie telewizora na ścianie to świetny pomysł, ale trzeba to zrobić z głową. Nie chodzi tylko o to, żeby telewizor wisiał, ale żeby oglądanie było przyjemne i zdrowe dla oczu oraz szyi. No i żeby całość dobrze wyglądała w salonie. Nie ma jednej idealnej wysokości dla każdego telewizora i każdego pomieszczenia, dlatego warto podejść do tego indywidualnie.