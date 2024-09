Spis treści: 01 Co to jest standard VESA?

02 Jaki standard VESA mają telewizory?

03 Jaki wybrać uchwyt do telewizora zgodny ze standardem VESA?

04 Kołki, śruby i VESA. Jak powiesić telewizor na ścianie?

Co to jest standard VESA?

Standard VESA to zbiór norm definiujących zasady montażu telewizorów na uchwytach. Rozwinięcie skrótu to Video Electronics Standards Association, a wprowadzony został pod koniec XX wieku. Standard VESA ma na celu ujednolicenie rozwiązań w branży elektroniki użytkowej, co pozwala na proste i bezpieczne zamocowanie urządzeń różnych producentów. Jak działa standard VESA? Jego podstawą są precyzyjnie określone wymiary rozstawu otworów montażowych na tylnej części urządzenia. Te podawane są milimetrach. Jak to wygląda w praktyce?

Przykładowo standard VESA 200x200 oznacza, że otwory montażowe znajdują się w kwadracie o koku 200 mm. Tu warto zaznaczyć, że pierwsza liczba standardu VESA oznacza poziomy rozstaw otworów, a druga pionowy. To ważna przy innych wymiarach, na przykład przy standardzie 600x400 mm. Niemniej jednak dzięki ustandaryzowanym wymiarom użytkownicy mogą dobrać uchwyty i wsporniki zgodnie z posiadanym sprzętem, bez obowiązku sprawdzania każdego modelu indywidualnie.

Jaki standard VESA mają telewizory?

Na rynku dostępnych jest kilka rodzajów standardów VESA. Te różnią się przeznaczeniem w zależności od wielkości ekranu telewizora, wagi oraz odległości otworów mocujących na tylnej ścianie urządzenia. Jaki standard VESA mają telewizory?

Aktualnie najczęściej stosowany typ mocowania to VESA 75x75, VESA 100x100, VESA 200x200, VESA 200x100, VESA 300x300, VESA 400x400 oraz VESA 600x400. Jak widać standard VESA zawiera bardzo szeroki wachlarz różnorodnych wymiarów. To z kolei gwarancja większego bezpieczeństwa użytkowania urządzenia i ochrony go przed wszelkimi uszkodzeniami.



Jaki wybrać uchwyt do telewizora zgodny ze standardem VESA?

Wybór uchwytu do telewizora nie może być przypadkowy. Trzeba go bowiem dopasować do specyfikacji telewizora. Pierwszym krokiem będzie więc sprawdzenie standardu VESA telewizora. Te informacje można znaleźć w instrukcji obsługi, na tylnej obudowie urządzenia lub na stronie producenta. Co istotne, uchwyt, który wybierzemy, musi być kompatybilny z rozmiarem standardu VESA. Kolejna decyzja dotyczy wyboru rodzaju uchwytu. Istnieje kilka z nich, a każdy ma swoje specyficzne cechy. Rodzaje uchwytów to:

uchwyt stały płaski : najprostszy typ uchwytu, do mocowania telewizora blisko ściany; idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których nie ma potrzeby regulacji kąta widzenia, a urządzenie chcemy zamontować na wysokości oczu;

: najprostszy typ uchwytu, do mocowania telewizora blisko ściany; idealnie nadaje się do pomieszczeń, w których nie ma potrzeby regulacji kąta widzenia, a urządzenie chcemy zamontować na wysokości oczu; uchwyt uchylny tilt : ten rodzaj umożliwia regulację kąta nachylenia ekranu w pionie, co jest istotnie, jeśli telewizor jest zamontowany wyżej na ścianie; ten uchwyt do telewizora pozwala zmniejszyć także odbicie światła;

: ten rodzaj umożliwia regulację kąta nachylenia ekranu w pionie, co jest istotnie, jeśli telewizor jest zamontowany wyżej na ścianie; ten uchwyt do telewizora pozwala zmniejszyć także odbicie światła; uchwyt obrotowy full-motion : najbardziej wszechstronny, który zapewnia pełną regulację zarówno w pionie, jak i w poziomie; ten uchwyt do telewizora pozwala również na oddalenie urządzenia od ściany i doskonale sprawdza się w dużych pomieszczeniach lub wtedy, gdy telewizor ma być widocznych z różnych miejsc;

: najbardziej wszechstronny, który zapewnia pełną regulację zarówno w pionie, jak i w poziomie; ten uchwyt do telewizora pozwala również na oddalenie urządzenia od ściany i doskonale sprawdza się w dużych pomieszczeniach lub wtedy, gdy telewizor ma być widocznych z różnych miejsc; uchwyt sufitowy: pozwala na montaż telewizora na suficie, co sprawia, że najczęściej wykorzystywany jest przestrzeniach komercyjnych jak restauracje czy sale konferencyjne.

Jaki wybrać uchwyt do telewizora? Nie należy zapominać o innych, ważnych wytycznych, jak chociażby o rozmiarach i maksymalnej wadze urządzenia. Każdy uchwyt posiada bowiem maksymalną nośność. Przed zakupem należy upewnić się, że nasz uchwyt telewizor będzie w stanie utrzymać. Co równie istotnie, uchwyt do telewizora powinien zostać wybrany ze względu na odległość od ściany. Te najbardziej blisko ściany gwarantują schludny wygląd, ale w przeciwieństwie do uchylnych i obrotowych mogą utrudniać dostęp do portów. Dodatkowo przy wyborze uchwytu do ściany trzeba wziąć pod uwagę rozmiar telewizora i jego przekątną tak, aby uchwyt dobrze wspierał urządzenie.

Kołki, śruby i VESA. Jak powiesić telewizor na ścianie?

Montaż telewizora na ścianie nie powinien stwarzać większego problemu nawet mniej technicznie doświadczonym osobom. Przed rozpoczęciem prac należy upewnić się, że rozstaw otworów uchwytu jest kompatybilny z tymi na telewizorze. W zestawie z uchwytem powinny znajdować się odpowiednie śruby montażowe. Standard VESA określa rozmiary otworów, natomiast jeszcze podczas wyboru uchwytu warto wybrać modele z sześcioma śrubami zamiast standardowych już czterech. Dzięki temu cała konstrukcja będzie jeszcze bardziej stabilna.

Jak powiesić telewizor na ścianie? Zacząć zależy od tego, aby ściana, na której zawiśnie uchwyt, jest wystarczająco wytrzymała. Należy unikać ścian działowych oraz wykonanych z cienkiego gips-kartonu. Jeżeli jesteśmy pewni wyboru, należy zmierzyć wysokość, na której chcemy zamontować urządzenie. Następnie ołówkiem zaznaczamy miejsca, w których wywiercone zostaną otwory na kołki. Można to zrobić przykładając uchwyt do ściany, ważne jest jednak to, aby skorzystać z pomocy poziomicy, która wskaże ewentualne nierówności.

Następnie włóż kołki rozporowe do wywierconych otworów. Tu liczy się przede wszystkim stabilność - przymocuj uchwyt telewizora do ściany tak, aby w żaden sposób się nie "luzował". Uchwyt powinien znajdować się w poziomie, a co należy sprawdzić poziomicą. Następnie zamocuj część uchwytu przeznaczoną do montażu do telewizora. Tu przydadzą się śruby dołączone do uchwytu. Kolejno powoli i ostrożnie zawieś telewizor na zamontowanym wcześniej uchwycie ściennym. Na koniec upewnij się, że urządzenie jest zawieszone stabilnie, nie ma luzów oraz że jest ustawione w odpowiednim kącie. Jeśli tak, możesz podłączyć kable do telewizora.

