Nigdy nie czyść tak telewizora. To pewne, że zniszczysz ekran

Ekran to delikatne urządzenie i nie sprawdzą się w tym przypadku metody usuwania kurzu z mebli. Nie wszystkie sposoby czyszczenia telewizora są bezpieczne. Używanie nieodpowiednich środków chemicznych, takich jak płyny zawierające alkohol, amoniak lub aceton, może poważnie uszkodzić powłokę antyrefleksyjną . W efekcie doprowadzimy do odbarwień oraz powstawania trudnych do usunięcia plam. Lepiej więc takich środków unikać, ponieważ zniszczymy w ten sposób sprzęt i zaburzymy jakość obrazu.

Porządkując płaskie powierzchnie, chętnie sięgamy po ręczniki kuchenne. To wygodny sposób na ich zmywanie. Jednak stosowanie chusteczek higienicznych, ręczników papierowych, serwetek czy szorstkich szmatek nie jest wskazane do czyszczenia telewizorów. Mogą one powodować mirkozarysowania powierzchni ekranu, a tym samym go zniszczyć. Kolejnym błędem jest bezpośrednie spryskiwanie ekranu płynami czyszczącymi, co może prowadzić do przenikania cieczy do wnętrza urządzenia i jego trwałego uszkodzenia. Lepiej nałożyć środek czyszczący na szmatkę, a dopiero potem przecierać ekran.