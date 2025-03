Najnowsze badania wskazują, że możemy zmniejszyć możliwość wystąpienia chorób serca i naczyń krwionośnych, jeśli ograniczymy czas spędzony przed ekranem telewizora o godzinę dziennie. Jest to szczególnie istotne w przypadku osób, które genetycznie są obciążone ryzykiem cukrzycy.

Opublikowane w czasopiśmie Journal of the American Heart Association najnowsze badania wyraźnie wskazują na zależność między wystąpieniem chorób serca a czasem spędzonym przy telewizorze. Okazuje się, że ryzyko wzrasta aż o 12%, jeśli zwiększymy czas oglądania z jednej godziny do kilku dziennie.