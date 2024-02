Oglądasz tak Netflixa? Naukowcy to zbadali, wnioski zaskakują

Oglądanie odcinka za odcinkiem a cukrzyca

Naukowcy przestrzegają przede wszystkim przed tym, że taki sposób spędzania czasu - wielogodzinne siedzenie w jednej pozycji i raczenie się smakołykami - zwiększa ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2. Eksperci twierdzą, że należy wprowadzić wytyczne dla ochrony zdrowia, aby personel częściej informował pacjentów o tych powiązaniach i zwracał uwagę, że nykturia może być też pierwszym objawem alarmującym o rozwijającej się cukrzycy.

- Rosnąca świadomość społeczna na temat tego potencjalnego zagrożenia dla zdrowia zachęci ludzi do większej dbałości o czas spędzony przed telewizorem i/lub serwisem strumieniującym - podkreślają autorzy badań.

James Catto, profesor niezwiązany z badaniami naukowców z Chin, zwrócił uwagę, że badania nie są jednoznaczne i miały pewne ograniczenia, a wyniki nie świadczą o nykturii u tylko jednej, omawianej grupie osób. Jak podkreślił, symptom ten jest powszechny, szczególnie u osób starszych. Dodał jednak, że w przypadku obserwacji omawianych w badaniu objawów, warto skorzystać z pomocy specjalisty.

- Jeśli dużo wychodzisz w nocy i przeszkadza ci to, udaj się do lekarza rodzinnego, który wykona kilka badań, aby upewnić się, że nie masz cukrzycy - powiedział Catto. - Większość ludzi nie przejmuje się jednak tym, że wstają parę razy w nocy do toalety - dodał.