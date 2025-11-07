10 seriali na długi weekend. Hity na Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video i SkyShowtime

Jesienne wieczory są coraz dłuższe, chłodniejsze - to świetny moment, żeby zwolnić tempo i oddać się relaksowi. Takie okoliczności sprzyjają zaszyciu się pod kocem i włączeniu serialu. W dodatku teraz szykuje się kilka dni wolnych. Jeśli nie mamy większych planów na długi weekend, warto sięgnąć po produkcję, która wciągnie nas bez reszty i zapewni rozrywkę na te dni.

Co warto obejrzeć? W poniższym zestawieniu proponujemy 10 hitów i nowości na platformach streamingowych: Netflix, Disney+, HBO Max, Prime Video i SkyShowtime, po które warto obejrzeć właśnie teraz.

Wskakuj pod koc i włącz Netflix. Hity i nowości na weekend

Heweliusz nowość na Netflix, która od razu trafiła do zestawienia Top 10 seriali na platformie. To miniserial inspirowany prawdziwymi wydarzeniami - dramatyczną katastrofą promu MF Jan Heweliusz, który zatonął w 1993 r. Pełen tajemnic i nieoczekiwanych zwrotów akcji miniserial czerpie z wątków i wspomnień pochodzących ze źródeł dotyczących katastrofy promu, jednak nie jest dokumentem. Główna oś fabuły skupia się na poszukiwaniu prawdy z wielu punktów widzenia - ocalałych oraz rodzin ofiar, które przez lata starały się rozwikłać zagadkę oraz bronić dobrego imienia swojego i bliskich. Reżyserował Jan Holoubek, w obsadzie m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski i Borys Szyc.

1670 to polski hit, który święci triumfy na Netflix, a do tego niedawno dostał drugi sezon. Akcja serialu toczy się we wsi Adamczycha, w czasach, gdy Rzeczpospolita szlachecka przeżywa swój schyłek. Los jednak sprzyja Polsce, w końcu nowoczesne podejście Jana Pawła, który wszystko, co ma, odziedziczył sam, a całą resztę osiągnął ciężką pracą własnych chłopów, pozwala mu wychodzić cało z każdej sytuacji i dążyć do chwały. Długi weekend to doskonały moment, by poczuć się jak szlachta: rozsiąść się wygodnie, zaopatrzyć w stos smakołyków i dać się porwać humorowi i pięknym kadrom, chłonąc perypetie Jana Pawła, Zofii, Anieli, Jakuba, Stanisława i Bogdana. W obsadzie m.in. Bartłomiej Tołpa, Katarzyna Herman, Maryna Byczkowska i Michał Sikorski.

"1670" wrócił na Netflix z drugim sezonem i od razu wskoczył do zestawienia top seriali na platformie. Netflix materiały prasowe

Co obejrzeć w SkyShowtime? Seriale idealne na długie wieczory

Dexter: Zmartwychwstanie to nowość w SkyShowtime, która przypadła do gustu tysiącom polskich widzów. Wciągająca fabuła ukazuje, jak po wybudzeniu się ze śpiączki seryjny morderca Dexter Morgan odkrywa, że jego syn Harrison zniknął. Dexter chce naprawić błędy z przeszłości i wyrusza do Nowego Jorku na poszukiwania syna. Wkrótce jednak przeszłość ponownie daje o sobie znać. Ojciec i syn, skonfrontowani z własnymi demonami, muszą zmierzyć się ze swoją mroczną przeszłością. W sieci aż huczy od zachwytów, że to bardzo dobry powrót Dextera. Niezaznajomionym z postacią SkyShowtime rusza z pomocą - w serwisie znajdziemy też wszystkie sezony oryginalnego "Dextera", a do tego kontynuację: "Dexter: Nowa krew" oraz prequel: "Dexter: Grzech pierworodny".

Jest Dexter, są emocje. Na SkyShowtime znajdziemy kilka produkcji z tym nietuzinkowym bohaterem. SkyShowtime materiały prasowe

Tulsa King to kolejny popularny serial, który niedawno zyskał trzeci sezon. Serial opowiada historię nowojorskiego gangstera Dwighta "Generała" Manfrediego , który po 25 latach spędzonych w więzieniu trafia do spokojnej Tulsy w Oklahomie, by rozszerzyć tam wpływy mafii. Szybko odkrywa, że jego dawna organizacja odwróciła się przeciwko niemu. Dwight zaczyna więc budować własną, nieco nietypową ekipę, z którą krok po kroku tworzy nowe przestępcze imperium. Na SkyShowtime możemy obejrzeć wszystkie odcinki sezonów 1 i 2, a nowe odcinki sezonu 3 ukazują się co tydzień. Reżyserował Taylor Sheridan, w obsadzie m.in. Sylvester Stallone, Andrea Savage, Martin Starr.

Włącz HBO Max i się zrelaksuj. Te hity wciągną cię na dobre

The Pitt to serial z tego roku, który okazał się prawdziwym hitem i zgarnął pięć nagród Emmy. Ogląda się go tak dobrze, że 15 odcinków mija nie wiadomo kiedy. O czym są? Fabuła ukazuje piętnastogodzinny dyżur na oddziale ratunkowym w Pittsburghu. Dr Michael "Robby" Robinavitch wraz z nową grupą studentów medycyny i stażystów walczy o zdrowie i życie chorych na cierpiącym braki kadrowe, a przepełnionym pacjentami oddziale ratunkowym w Pittsburgh Trauma Medical Center, określanym właśnie jako "The Pitt". Warto obejrzeć, a już w styczniu 2026 r. pojawi się nowy sezon!

Grupa zadaniowa to również serial z tego roku, który niedawno pojawił się w HBO Max i zbiera bardzo dobre oceny. Sceny tego kryminału trzymają w napięciu, gdy obserwujemy zmagania Toma Brandisa, agenta FBI i jego podwładnych. Brandis obejmuje bowiem dowództwo nad specjalną grupą zadaniową mającą za zadanie powstrzymać falę brutalnych napadów. Za organizacją napaści stoi pozornie przeciętny Robbie Pendergast, ojciec samotnie wychowujący dzieci, którego tajemnicze, podwójne życie to niezły szok. W obsadzie m.in. Mark Ruffalo, Tom Pelphrey, Emilia Jones.

Grupa zadaniowa to nowość z tego roku. Kryminał wciąga bez reszty. HBO Max materiały prasowe

Co obejrzeć na Prime Video? Czeka ogrom dobrych produkcji

The Boys to wielki hit Prime Video, który cieszy się doskonałymi ocenami zarówno widzów, jak i krytyków. Serial zgarnął w tym roku trzy nagrody Emmy, a to tylko część z ogromu zgarniętych statuetek. Produkcja pokazuje losy tytułowej grupy, powołanej po to, by powstrzymać superbohaterów, których zepsuła sława i poczucie bezkarności. Członkowie The Boys, samozwańczy strażnicy sprawiedliwości, starają się ograniczyć nieodpowiedzialne działania superbohaterów, często sięgając po skrajne metody. Warto wspomnieć, że serial jest inspirowany serią komiksów autorstwa Gartha Ennisa i Daricka Robertsona. W bibliotece Prime Video można znaleźć cztery sezony The Boys, zapowiedziano też kolejną część historii.

"The Boys" to dobry serial na długie jesienne wieczory. Jan Thijs/Prime Video materiały prasowe

Hazbin Hotel to szalona animacja dostępna na Prime Video, która właśnie dostała drugi sezon. W nadziei na znalezienie pokojowego sposobu na zmniejszenie przeludnienia piekła, córka Lucyfera, Charlie Gwiazda Zaranna, zakłada hotel mający pomóc demonom w rehabilitacji i odkupieniu win. Szybko jednak wszystko wymyka się spod kontroli - podczas wielkiej wojny z niebiosami ginie wielu mieszkańców piekła i aniołów, co nieoczekiwanie przynosi hotelowi ogromną popularność... choć nie w taki sposób, jak planowała Charlie. Efekt? Mnóstwo zwariowanych piosenek i ostry, niepoprawny humor. Choć wygląda jak kolorowa bajka, lepiej nie puszczać jej dzieciom. Krew, flaki, niewybredne żarty i stos epitetów to coś, co napędza tę animowaną komedię dla dorosłych.

Na drugi sezon "niegrzecznej" animacji czekało wielu widzów. Co przynosi nowa odsłona Hazbin Hotel? Prime Video materiały prasowe

Włącz Disney+, zwolnij i odpocznij. Co obejrzeć w długi weekend?

Chirurdzy to klasyk, który wciąż dostaje nowe sezony. Fabuła koncentruje się na coraz bardziej skomplikowanych losach chirurgów z Seattle, próbujących pogodzić wymagającą pracę z życiem osobistym. Każdy sezon to wgląd w zadania czekające na nich w szpitalu oraz mierzenie się z niespodziewanymi wyzwaniami także prywatnie. Główną postacią jest Meredith Grey, co tłumaczy oryginalny tytuł produkcji - Grey's Anatomy. To idealna seria dla fanów seriali medycznych. W Disney+ możemy obejrzeć już 21 sezonów serialu Chirurdzy, a kolejny, 22 sezon jest w drodze i prawdopodobnie trafi do polskiego odbiorcy w pierwszej połowie 2026 roku, jednak wciąż nie potwierdzono tych informacji.

Disney+ udostępnił już 21. sezon uwielbianego serialu Grey's Anatomy. Biuro prasowe Disney+ materiały prasowe

The Bear to serial, który niedawno otrzymał kolejny, czwarty już sezon. Wszystkie odsłony obejrzymy w Disney+, a jest na co patrzeć - produkcja obsypana nagrodami wciąga na długo. Młody szef kuchni Carmy wraca do Chicago, gdzie stara się odmienić losy podupadającego rodzinnego biznesu, baru Original Beef of Chicagoland - a przy tym również własne. Wraz z nieco szaloną ekipą kuchenną odkrywa, że łączy ich coś więcej niż tylko praca. Codzienny pośpiech, chaos, różne doświadczenia i oczywiście jedzenie sprawiają, że barowa ekipa staje się swoją rodziną z wyboru.

