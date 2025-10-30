Netflix do jakiś czas pracuje nad różnymi udoskonaleniami i zmianami we własnych aplikacjach na różne platformy. W drodze są trzy kolejne nowości, o których opowiedziała w trakcie TechCrunch Disrupt CTO firmy, Elizabeth Stone. Co nowego się pojawi?

Trzy nowe funkcje w aplikacji Netflix na smartfony i telewizory

Pierwszą z nowości, którą szykuje Netflix, jest możliwość oddawania głosów na żywo. Taka funkcjonalność była testowana już wcześniej i gigant planuje ją wprowadzić wraz z emisją Star Search, co jest w planach na przyszły rok. Widzowie będą mogli głosować bezpośrednio z aplikacji na ulubione gwiazdy w trakcie programu.

Jeśli siedzisz w domu i oglądasz Star Search na telewizorze, będziesz mógł zagłosować, zarówno na telewizorze, jak i na telefonie

Drugą z nowości są "immersyjne doświadczenia" dla treści na stronie głównej. Tutaj przedstawicielka marki nie ujawniła zbyt wielu szczegółów, ale wiemy, że ma to "ożywić treści dzięki animacjom i dynamicznym efektom specjalnym". Pierwsze powiązane są z Halloween, ale jeszcze w tym roku ma pojawić się kolekcja świąteczna.

Ostatnia z nowości to przeprojektowana strona główna profilu dla dzieci. Jest on wzorowany na poprzednim wyglądzie profili dla dorosłych użytkowników i wprowadza nowy pasek w górnej części okna. Wraz ze skrótem do sekcji Mój Netflix gromadzącym treści oglądane czy zapisywane przez młodszych. Ta nowość jest już udostępniana i powinna być wkrótce widoczna u wszystkich.

Netflix otrzyma wkrótce także inne nowości

Informacje o nowych funkcjach przekazane przez Elizabeth Stone pojawiają się zaledwie po dwóch tygodniach od zapowiedzi innej, bardzo ważnej nowości w Netfliksie. Mowa o podcastach wideo, które są efektem współpracy ze Spotify oraz The Ringer.

Netflix zamierza udostępnić pierwsze podcasty wideo we własnej platformie na początku 2026 r. Będą to audycje poświęcone różnej tematyce. Wśród nich są m.in. kultura, sport, true crime czy lifestyle. Niestety na razie dotyczy to tylko rynku amerykańskiego i nie wiadomo, kiedy takie treści zobaczymy w Polsce.

