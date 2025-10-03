Disney+ ogłosił duże zmiany, które obejmują aplikacje na urządzenia mobilne oraz telewizory i markę Hulu, która na dniach zostanie udostępniona globalnie. W ten sposób jej treści będzie można oglądać na całym świecie.

Marka Hulu w Disney+ globalnie za kilka dni

Disney+ poinformował, że jeszcze w tym miesiącu jego marka Hulu zostanie udostępniona na globalnych rynkach. Ma to nastąpić już 8 października. To pociągnie za sobą zmiany dotyczące marki Star, która zostanie zastąpiona przez nową.

Hulu to marka, która powstała w 2007 r. Obecnie jej właścicielem The Walt Disney Company. Ma ona różne treści oryginalne. Wśród nich są Opowieści podręcznej czy Obcy: Ziemia. Oczywiście są to produkcje, które można oglądać w Polsce, ale nie były one sygnowane tą marką.

Nowa aplikacja Disney+ na smartfony i telewizory

Globalne wprowadzenie marki Hulu pociągnie za sobą zmiany, które Disney+ ogłosił dla własnej aplikacji. Najwięcej z nich pojawi się w wersji na telewizory. Wśród nowości jest sekcja Dla Ciebie, która będzie wyświetlana od razu o uruchomieniu. Subskrybenci znajdą tu rekomendowane treści do obejrzenia, które ma dostarczać nowy algorytm.

Ciężko pracowaliśmy za kulisami, aby rozwijać i udoskonalać nasz spersonalizowany algorytm wideo, który będzie się uczył i ulepszał z czasem. Będzie on napędzał nasz mechanizm rekomendacji i personalizacji treści, które prezentujemy użytkownikom we wszystkich punktach styku na platformie, zwłaszcza w zupełnie nowej zakładce Dla Ciebie

W zależności od subskrypcji klienci będą mogli przeglądać treści z Disney+, Hulu i ESPN w osobnych kartach. W górnej części okna zostanie wprowadzony nowy pasek nawigacji. Ułatwi on dostęp do poszczególnych sekcji. W przypadku części produkcji pojawią się nowe oznaczenia, na przykład: nowy film czy nowy serial.

Same treści mają być prezentowane w lepszym widoku, który bazuje na "dynamicznym dizajnie". Disney+ wierzy, że pozwoli to na uzyskanie bardziej kinowego widoku. Natomiast w aplikacji mobilnej na iOS zostanie wprowadzone wsparcie dla widżetów. Jest to pierwsza fala aktualizacji, która docelowo ma pozwolić na ujednolicenie całej platformy w przyszłym roku.

