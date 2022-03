Jedyny egzemplarz największego i jednocześnie najcięższego samolotu w historii, Antonowa An-225 Mrija, został zniszczony w trakcie jednego z rosyjskich ataków na Ukrainę odbywającego się 24 lutego bieżącego roku. Maszyna znajdowała się ówcześnie w hangarze na lotnisku w Hostomelu, który został zbombardowany.

Informację o stracie najpotężniejszego samolotu na świecie potwierdziły nawet ukraińskie władze, jednak wciąż nie mogliśmy zobaczyć nowych materiałów przedstawiających jego stan. Teraz w końcu trafiły one do sieci.

Widać na nich kompletnie zniszczony wrak, któremu drobne prace remontowe z pewnością nie pomogą. Warto dodać, że maszyna była swego rodzaju symbolem Ukrainy, którego zbombardowanie miało charakter metaforyczny.

- Rosja mogła zniszczyć naszą "Mriję". Ale nigdy nie zdołają zniszczyć naszego marzenia o silnym, wolnym i demokratycznym państwie europejskim. Zwyciężymy! - napisał Dmytro Kułeba, minister spraw zagranicznych Ukrainy.

Co ciekawe, na udostępnionych w internecie materiałach stworzonych przez rosyjskie media państwowe możemy usłyszeć, że zniszczenia największego samolotu dokonała... ukraińska armia. Jak widać, rosyjskie tuby propagandowe pracują na pełnych obrotach.

Antonow An-225 Mrija miał 84 metry długości oraz nieco ponad 88 metrów rozpiętości skrzydeł. Za jednym razem samolot mógł przetransportować ładunek ważący nawet 250 ton. Kilkukrotnie mieliśmy okazję oglądać go w Polsce. Ostatnim razem miało to miejsce w 2020 roku, gdy przywiózł do Warszawy z Chin maseczki medyczne i inne materiały do walki z SARS-CoV-2.