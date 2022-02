„Upiór z Kijowa”. Ukraiński pilot zestrzelił sześć rosyjskich samolotów

Mateusz Zajega Militaria

Armia Ukrainy bohatersko broni się przed rosyjską inwazją. Na kartach historii już zdążyła zapisać się trzynastka pograniczników do końca broniących niewielkiej Wyspy Węży na Morzu Czarnym. Teraz mamy do czynienia z kolejnym heroicznym wyczynem. Pilot MIG-29 w ciągu około 30 godzin zdążył zestrzelić aż sześć wrogich myśliwców. Naród już zdążył go okrzyknąć „Upiorem z Kijowa”.