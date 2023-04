Wszechstronny samolot pionowego startu i lądowania

Samolot oferuje też możliwość transportu ładunków o masie ponad 27 ton. Jeśli chodzi o maksymalną rozwijaną prędkość, to wynosi ona 509 km/h. V-22 może pochwalić się sporym pułapem operacyjnym na poziomie 7925 metra i zasięgiem 1600 kilometrów. Osprey jest dostępny w trzech konfiguracjach: MV-22 Combat Assault i Assault Support dla US Marine Corps i US Army; CV-22 do operacji specjalnych dalekiego zasięgu US SOCOM oraz HV-22 dla US Navy do rozpoznania i ratownictwa bojowego.

Pentagon w ubiegłym roku ogłosił następcę tego nietypowego samolotu. Jest nim Bell V-280 Valor, który nie tylko będzie osiągał większą prędkość przelotową (518 km/h) od V-22 Osprey, ale również będzie brał udział w ciężkich misjach bojowych. Będzie to zatem jeszcze bardziej wielozadaniowa maszyna.