Nagrano unikatową maszynę Ukraińców. To modyfikacja T-64

W sieci zaczęto nawet podejrzewać, że wóz jest jakimś seryjnym projektem. Portal Militarnyi zauważył, że przypomina do pewnego stopnia BREM-64, który był eksperymentalnym wozem inżynieryjnym Ukraińców z 2014 roku, który nie wyszedł poza fazę prototypu.

Konstrukcja nagranego wozu jest jednak tak osobliwa, że uznać należy, iż to po prostu wynik fantazji Ukraińców, która powstała po połączeniu elementów starych i uszkodzonych czołgów zarówno ukraińskich, jak i rosyjskich.

Improwizowane maszyny na wojnie w Ukrainie

Przerabianie uszkodzonych czołgów to coraz popularniejsza praktyka wśród Ukraińców. Mogą tym tanim kosztem stworzyć specjalistyczne maszyny wojskowe, które są kluczowe podczas walk jak właśnie wozy wsparcia inżynieryjnego.

Robią to np. ze zdobycznymi czołgami T-62, które Rosjanie wysyłają do walki w takim stanie, że powinno się je odstawić do muzeów. Ukraińcy jednak postanowili część tych czołgów przerobić właśnie na ciężkie wozy naprawczo-inżynieryjne. Chociażby w ten weekend takiej modyfikacji dokonała jedna z ukraińskich fundacji, która przekazała wojsku zdobycznego T-62 w wersji naprawczej.