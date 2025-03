Wiosenny wypad. Teraz jest moment na tanie podróże po Europie

Wiosenny wypad, a może dłuższe wakacje przed sezonem? Europa pełna jest malowniczych zakątków, które warto odwiedzić, gdy tylko się da. Teraz jest idealny moment, by zaplanować weekendowe podróże lub dłuższe pobyty, bo pogoda już dopisuje, tłumów jeszcze nie ma, a i ceny jeszcze nie wzrosły.

Gdzie warto lecieć w 2025 r.? Na liście top pięciu kierunków podróży na tzw. city break czy też dłuższą wycieczkę wiosną 2025 roku znalazły się zróżnicowane miejsca, pełne ciekawych zabytków, zachwycających pejzaży i rozmaitych atrakcji turystycznych.

Top 5 najlepszych miejsc w Europie. Idealne na wiosenną wycieczkę

Kiedy wybrać się na taki wiosenny wypad? Ceny już są dość korzystne, więc warto rozważyć zarówno marzec, kwiecień, jak i maj. Eksperci internetowego biura podróży eSky.pl radzą przy tym, żeby ewentualne wakacje zaplanować właśnie przed drugą połową czerwca, zanim koszty wzrosną wraz z początkiem okresu wakacyjnego.

Co zobaczyć, oprócz standardowych hitów takich jak Lazurowe Wybrzeże we Francji czy włoska Toskania? Serwis The Guardian opublikował zestawienie top kierunków, które warto rozważyć na wycieczkę tej wiosny. Które miejsca w Europie są szczególnie polecane na wiosenny wypad w 2025 r. i co je wyróżnia?

Alpy Kamnickie, Słowenia

Velika Planina (Płaskowyż Wielkich Pastwisk) w Słowenii jest znana z kwitnących krokusów w kwietniu. Z doliny prowadzi tu kolejka linowa.

Wysokogórska kultura pasterska z unikalnymi tradycjami i potrawami zachwyca o każdej porze roku.

Najwyższy punkt płaskowyżu oferuje wspaniałe widoki. Vid Pogacnik - Own work, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117522442 Wikimedia Commons

2. Formentera, Hiszpania

Malutka wyspa Balearów, idealna na wiosenne spacery i jazdę na rowerze, a także spokojny punkt wypadowy na Ibizę, która leży w pobliżu.

Sieć zielonych tras i spektakularne laguny solne, które słyną z leczniczych i upiększających właściwości.

Formentera to malutka wyspa, która oferuje relaks, spokój, ale i bliską odległość do bardziej rozrywkowych miejsc. Marcin Janeczek at pl.wikipedia, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=4855677 Wikimedia Commons

3. Stambuł, Turcja

Coiekawe urozmaicenie, bo zachodnia część miasta znajduje się w Europie, a wschodnia w Azji.

Miasto oferuje zatrzęsienie atrakcji dla turystów, wśród których znajdują się zwiedzanie ogromu zabytków, podziwianie meczetów i odwiedzanie lokalnych targów.

Forteca Rumeli leży na wzgórzu na europejskim brzegu Bosforu. Legenda dotycząca tej budowli została wykorzystana w Księdze IV Pana Tadeusza! Dennis G. Jarvis - https://www.flickr.com/photos/archer10/2215822645/, CC BY-SA 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23447444 Wikimedia Commons

4. Leukada, Grecja

Można tu odbywać długie wiosenne wędrówki po malowniczych szlakach wyspy na Morzu Jońskim, które w dodatku będą okraszone pyszną lokalną kuchnią.

Wyspa jest znanym miejscem do uprawiania windsurfingu i kitesurfingu, a sezon zaczyna się już w kwietniu.

Grecka wyspa oferuje piękne krajobrazy i malownicze plaże. spheeris, CC BY 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=54868210 Wikimedia Commons

5. Kopenhaga, Dania

Wiosenne spacery po plażach i parkach stolicy Danii to idealny moment, by nacieszyć się morskim klimatem.

Lokalne muzea, galerie sztuki i targi przyciągają tłumy, a do tego dochodzą piękne pałace i świątynie.

Nyhavn, czyli Nowy Port, to popularne miejsce. Kanał i ulica w centrum Kopenhagi są atrakcyjnym punktem wycieczek po mieście. Moahim, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=73165617 Wikimedia Commons

Podróże po Europie za grosze? Zaplanuj urlop przed sezonem

Znamy już top 5 polecanych kierunków na weekend, a co z wakacjami? Jak podaje w najnowszym raporcie eSky, zorganizowanie urlopu wiosną to wypróbowany sposób na to, aby wybrać się na tańsze wakacje. Popularne kierunki to m.in. Cypr, Grecja, Hiszpania, Malta i Włochy. Według eSky:

Niezależnie od kierunku, najwięcej zaoszczędzimy na wakacjach przed sezonem w maju: wyjazdy w ostatnim miesiącu wiosny są tańsze średnio o 10-15 proc. niż te zaplanowane na czerwiec.

Najkorzystniejsze pakiety turystyczne z lotem i hotelem w cenie oferują Cypr, Grecja i Włochy, podczas gdy za wakacje w Hiszpanii i na Malcie z reguły zapłacimy więcej.

Raport eSky to jeden z wielu dowodów na to, że wiosenny wypad opłaca się bardziej, niż zorganizowanie wakacji w sezonie letnim. eSky materiały prasowe

- Zarezerwowanie urlopu między majem a pierwszą połową czerwca to sprawdzony sposób na znalezienie wielu atrakcyjnych ofert, a także zapewnienie sobie wyższej dostępności rozmaitych obiektów noclegowych i komfortowego korzystania z infrastruktury turystycznej w miejscu odpoczynku. Warto bowiem pamiętać, że choć organizowanie wyjazdu przed wakacyjnym szczytem to coraz częściej stosowana praktyka, to jednak właśnie w lipcu i sierpniu popularne kierunki doświadczają największego ruchu turystycznego - wyjaśnia Deniz Rymkiewicz, ekspert internetowego biura podróży eSky.pl.

