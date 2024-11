Do świąt został już zaledwie miesiąc. To najlepszy czas, żeby wybrać się na jarmarki bożonarodzeniowe, które kuszą świąteczną atmosferą (choć może nieco mniej cenami oferowanych produktów). Odbywają się w wielu polskich miastach, a pierwsze otwarto już 16 listopada (w Poznaniu). Jednak sam przejazd z uwzględnieniem małych zakupów i jedzenia na mieście może nieco odchudzić portfel.

Według zestawienia brytyjskiego Post Office za dwudniowy wyjazd dla dwóch osób uwzględniający dwa trzydaniowe obiady z butelką wina, 4 filiżanki kawy w kawiarni, 4 szklanki grzanego wina, ponczu lub grzanego wina na jarmarku bożonarodzeniowym oraz kupione na nim 4 kawałki piernika, strucli lub podobnego ciasta, może nas kosztować w Gdańsku ok. 930 zł, a w Krakowie aż 1060 zł.

Czy to drogo? Cóż jeśli zestawimy to Kopenhagą, w której wraz z noclegiem zapłacimy ponad 5 tys. zł, nie wypada to źle.