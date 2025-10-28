Archeolodzy odkryli monumentalną budowlę z początków istnienia Mezopotamii

Badania archeologiczne w regionie Tygrysu i Eufratu przyniosły odkrycie w postaci pozostałości monumentalnego kompleksu z początków istnienia Mezopotamii. Odkrycie dostarcza informacji na temat osadnictwa na obszarze Mezopotamii w IV i III tysiącleciu przed naszą erą. Nowe dane mogą pomóc zrozumieć, jak przebiegała ewolucja pierwszych cywilizacji Bliskiego Wschodu.

Międzynarodowy zespół badawczy odkrył pozostałości monumentalnej budowli z początków istnienia Mezopotamii.
Międzynarodowy zespół badawczy odkrył pozostałości monumentalnej budowli z początków istnienia Mezopotamii.123RF/Picsel, Uniwersytet w Coimbrze, Projeto Arqueológico de Kani Shaiemateriał zewnętrzny

Wielkie odkrycie na Bliskim Wschodzie. Archeolodzy podali szczegóły

Ziemia wciąż skrywa niezliczone tajemnice, które niczym puzzle z przeszłości stopniowo układają się w coraz pełniejszy obraz dawnych dziejów ludzkości. Kolejne znaleziska dowodzą, że wciąż czekają na nas nieodkryte ślady dawnych imperiów, zapomnianych kultur i pierwszych form zorganizowanego życia społecznego.

Jednym z obszarów, który od wieków fascynuje badaczy, jest Bliski Wschód - region, w którym narodziły się jedne z najstarszych cywilizacji świata. To właśnie tutaj, w dorzeczu Tygrysu i Eufratu, rozkwitała Mezopotamia - kraina uważana za kolebkę wielu kultur, państw i imperiów, tworzonych przez ludy takie jak Sumerowie czy Babilończycy. Teraz naukowcy znaleźli nowe świadectwa niezwykle wczesnego etapu rozwoju tej potężnej krainy.

Wykopaliska ujawniły budowlę z początków istnienia Mezopotamii

Międzynarodowy zespół badawczy, w skład którego weszli archeolodzy z Portugalii z Ośrodka Studiów Archeologicznych, Sztuki i Nauk o Dziedzictwie Kulturowym na Uniwersytecie w Coimbrze (CEAACP), natrafił na ważne odkrycie. Podczas wykopalisk na terenie Kurdyjskiego Okręgu Autonomicznego w północno-wschodnim Iraku badacze zidentyfikowali pozostałości monumentalnej budowli, pochodzącej z początków istnienia Mezopotamii.

Znalezisko zlokalizowane jest na stanowisku archeologicznym Kani Shaie koło miasta As-Sulajmanijja. Budowla wzniesiona na wzgórzu Kani Shaie miała według badaczy pełnić funkcje urzędowe i była użytkowana między 3300 a 3100 rokiem p.n.e., czyli w okresie cywilizacji Uruk - jednej z najstarszych miejskich kultur świata. Budowla mogła mieć rolę centrum umacniania wpływów dawnego miasta. Według ekspertów odkrycie dostarcza nowych informacji na temat osadnictwa na obszarze Mezopotamii wchodzącej w skład Żyznego Półksiężyca, pasa żyznej ziemi ciągnącego się od Egiptu przez Palestynę i Syrię po Mezopotamię właśnie.

- Kani Shaie jest uważane za najważniejsze stanowisko archeologiczne na wschód od rzeki Tygrys, jeśli chodzi o zrozumienie kolejności osadnictwa człowieka od wczesnej epoki brązu do III tysiąclecia p.n.e., a także za wciąż nowe spojrzenie na najwcześniejsze wydarzenia społeczne i polityczne na Żyznym Półksiężycu - znanym jako kolebka cywilizacji - podkreślają archeolodzy w komunikacie uczelni.

Ruiny ważnego centrum administracyjnego? Znaleziono pieczęć

Skąd hipoteza o urzędowym charakterze odkrycia? Wpłynęły na to liczne znaleziska w murach obiektu - archeolodzy odnaleźli m.in. cylindryczną pieczęć z tego samego okresu, która prawdopodobnie służyła do praktyk administracyjnych i symbolicznego potwierdzania władzy. Ponadto ważne są tu same cechy budowli, wśród których wymienić można stożki ścienne, dekoracje typowe dla monumentalnej architektury Uruk, znane z innych konstrukcji.

- Elementy te, szeroko udokumentowane w Uruk, potwierdzają, że budynek był strukturą publiczną lub ceremonialną - przekazał zespół portugalskich naukowców z Coimbry.

Odkrycie to stanowi kolejny krok w odsłanianiu tajemnic Mezopotamii - miejsca, gdzie historia cywilizacji zaczęła się na dobre, a ziemia wciąż przechowuje echa pierwszych ludzkich imperiów.

