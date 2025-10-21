Ukryte przez lata, teraz wychodzi na jaw. Odnaleźli "zaginione miasto"

Wydawać by się mogło, że po tylu latach badań, ekspedycji i rozwoju nowoczesnych metod poznaliśmy już niemal każdy zakątek Ziemi i nie ma już żadnych większych tajemnic. Nic bardziej mylnego. Narzędzia badawcze są dziś bardziej zaawansowane niż kiedykolwiek wcześniej, co umożliwia odkrywanie rzeczy, o których do tej pory nie mieliśmy pojęcia.

Takie znaleziska nie tylko wzbogacają naszą wiedzę, ale też pokazują, jak wiele zagadek wciąż czeka na rozwiązanie. Każdego roku naukowcy natrafiają na kolejne "skarby przeszłości" - przedmioty, budowle czy całe osady, które rzucają nowe światło na dzieje ludzkości. Teraz archeolodzy poinformowali o odsłonięciu dobrze zachowanego "zaginionego miasta" w lasach górzystego regionu Meksyku.

Odkrycie wiekowej osady w Meksyku. Zapomniane zabudowania w dobrym stanie

Archeolodzy z Meksykańskiego Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) odkryli dobrze zachowane zabudowania na wzniesieniu w gminie Xochistlahuaca w rejonie Costa Chica w stanie Guerrero w Mekysku. Guerrero jest jednym z najbardziej górzystych stanów meksykańskich, a wzdłuż wybrzeża Oceanu Spokojnego rozpościerają się gałęzie lasów tropikalnych.

To właśnie gdzieś na wzniesieniu pomiędzy zaroślami badacze zidentyfikowali pozostałości zabudowy pałacowej, murów, budowli ceremonialnych, a nawet boiska do gry w piłkę w kształcie litery "L", długie na 49 metrów i szerokie na 8 metrów. Osadę zbudowano w strategicznym miejscu, wykorzystując do obrony grzbiety i klify, do których jego prekolumbijscy mieszkańcy dodali mury.

Architektura jest niezwykła. Można wyraźnie rozróżnić strefy mieszkalne, ceremonialne, kontrolne i komunikacyjne. Zachowanie jest tak dobre, że wydaje się, jakby czas ledwie je dotknął

To szczególnie ciekawy wniosek, ponieważ miasto liczy sobie ponad tysiąc lat - datowano je na okres późny (lata 650-950 n.e.) Miejsce to, nazwane Paso Temprano, zajmuje obszar ponad 1,2 km2. Co ciekawe, podobny system konstrukcyjny do odkrytego na wzgórzu zidentyfikowano wcześniej np. w Strefie Archeologicznej Tehuacalco.

Kto zbudował to ponad tysiąc lat temu? Zagadka czeka na rozwiązanie

Dowody historyczne wskazują, że rdzenne ludy Mezoameryki, Amuzgo i Mixtekowie, zajęły ten region w późnym okresie prehiszpańskim, ale tożsamość pierwotnych budowniczych Paso Temprano pozostaje nieznana. Badanie odkrytych zabudowań może wpłynąć na dokonanie nowych ustaleń o tym "kto zamieszkiwał Paso Temprano i przed kim się chronił" lud osiadły w tym strategicznym miejscu.

- W kolejnych latach badania Paso Temprano mogą pozwolić na zdefiniowanie lokalnej kultury archeologicznej, która rozkwitała w tej części dzisiejszego Guerrero między okresem późnym a wczesnym okresem postklasycznym - podkreśla archeolog Miguel Pérez Negrete.

Komunikat o odkryciu udostępniony został na stronach rządowych Meksyku.

