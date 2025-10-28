W Polsce od lat dostępne są usługi Apple Pay i Google Pay, co pozwala w wygodny sposób płacić smartfonami (i zegarkami) za zakupy w sklepach. Samsung Pay, które również ma niemały staż, w naszym kraju nie było dostępne, ale teraz uległo to zmianie.

Samsung Pay pozwala na dodawanie kart z tych polskich banków

Już od jakiegoś czasu mówiło się o oficjalnym debiucie usługi Samsung Pay w Polsce, która według doniesień miałaby pojawić się w kraju jeszcze w tym roku.

Debiut był blisko, bo już na początku tygodnia użytkownicy kart wystawionych przez polskie banki zaczęli dostrzegać możliwość dodawania ich do usługi. Dziś platforma oficjalnie startuje w naszym kraju.

Na razie Samsung Pay wspiera siedem polskich banków i są to:

Credit Agricole

mBank

Millennium

Nest

Pekao

PKO BP

Santander

Jeśli macie kartę wystawioną przez jeden z wymienionych wyżej banków i ponadto jesteście właścicielami smartfona Samsunga, to możecie już zacząć korzystać z usługi. Więcej instytucji ma zaoferować wsparcie w ciągu najbliższych miesięcy. Ponadto na start przygotowano różne promocje. Co można wygrać?

Jeśli skorzystacie z usługi Samsung Pay co najmniej 10 razy (a więc tyle razy zapłacicie powiązaną z platformą kartą), to możecie wygrać jedną z 1010 nagród. Są to słuchawki bezprzewodowe, a nawet składane smartfony, które to nie są tanie. Jest więc o co powalczyć.

Samsung Pay w Polsce powalczy z Google Pay

Właściciele smartfonów koreańskiej marki mogą już dziś płacić własnymi smartfonami za zakupy z wykorzystaniem usługi Google Pay. Czy Samsung Pay zaoferuje coś ekstra, co skłoni użytkowników do przesiadki na nową platformę? Sam konkurs na start cieszy, ale w dłuższej perspektywie to może być za mało.

Warto dodać, że sam portfel Samsunga jest już dostępny w Polsce od jakiegoś czasu, ale umożliwiał dodawanie tylko kart lojalnościowych czy pokładowych. Płatnicze nie były wspierane, co teraz ulega zmianie. Z tego powodu platforma dotychczas nie mogła specjalnie konkurować z Google Pay czy Apple Pay.

Rewolucyjny implant. Przywraca zdolność czytania niewidomym © 2025 Associated Press