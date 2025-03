Portfel Google to nie tylko płatności. Co możesz tam zapisać?

Karolina Słodkiewicz

Portfel Google to nie tylko narzędzie do płatności zbliżeniowych. To zarazem cyfrowy sejf na różne dokumenty i karty. W prosty sposób można je nosić przy sobie bez konieczności używania fizycznego portfela. Co dokładnie można zapisać w Portfelu Google?