Ludzie wracają na Księżyc. NASA otwiera centrum kontroli misji Artemis 2

NASA i Chiny prowadzą obecnie wyścig o Księżyc. Stany Zjednoczone i Państwo Środka planują zrealizować misje załogowe na Srebrny Glob jeszcze przed końcem dekady. Amerykanie wyślą własnych astronautów nowoczesną kapsułą Orion. Z myślą o niej stworzono nowe centrum kontroli misji.

NASA otwiera centrum kontroli misji dla kapsuły Orion w Teksasie

NASA otworzyła nowy kompleks MER (Mission Evaluation Room) w Centrum Kontroli Misji w Centrum Kosmicznym im. Johnsona (JSC) w Houston przed planowaną na przyszły rok misją Artemis 2. W jej ramach pierwsi astronauci od ponad 50 lat polecą w kierunku Księżyca i choć tam nie wylądują, tak przedsięwzięcie wymagało stworzenia nowej placówki.

Na potrzeby misji Artemis 2 (oraz kolejnych wyprawach księżycowych) NASA stworzyła nową salę, która pozwoli zapewnić wsparcie dla nowoczesnej kapsuły Orion. Dotychczasowe centrum kontroli nie spełniało odpowiednich wymagań i było przestarzałe.

Zespół operacyjny pilotuje statek kosmiczny, ale polega na możliwościach inżynieryjnych MER, opracowanych przez NASA, przedstawicieli przemysłu i międzynarodowy zespół Oriona, który zaprojektował, zbudował i przetestował ten statek kosmiczny

Nowe centrum kontroli misji ma pełnić funkcję wsparcia ze strony zespołu inżynierów Oriona. Znajdujące się tam konsole będą obsługiwane 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez około 10 dni trwania misji Artemis 2. Znajdą się tam nie tylko pracownicy NASA, ale również Lockheed Martin, Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) i Airbusa.

Pracownicy będą monitorować stan Oriona podczas misji Artemis 2. Ponadto ich zadaniem będzie reagowanie na ewentualne problemy, które mogłyby wystąpić podczas pierwszego lotu załogowego na Księżyc od ponad pół wieku.

Kiedy astronauci NASA polecą na Księżyc w ramach misji Artemis 2?

Misja Artemis 2 będzie pierwszą, która pozwoli zabrać ludzi w okolice Srebrnego Globu od 1972 r. Dokładnej daty na razie nie ma, ale NASA wierzy, że uda się to zrobić w pierwszej połowie 2026 r. Niedawno astronauci misji po raz pierwszy weszli w kombinezonach kosmicznych do statku Orion, gdzie mogli poczuć się jak w dniu startu.

Do lądowania nie dojdzie. Czwórka astronautów NASA obleci Księżyc i następnie załoga wróci na Ziemię. Powrót na powierzchnię Srebrnego Globu planowany jest na 2027 r. w ramach misji Artemis 3, ale wydaje się, że Amerykanom nie uda się dotrzymać tego terminu i lot odbędzie się później.

