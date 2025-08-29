Badania archeologiczne w Kazimierzu Biskupim. Będą drążyć tunel

Od 2022 roku w Kazimierzu Biskupim (woj. wielkopolskie) prowadzone są intensywne badania archeologiczne na obszarze klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny, które mogą rzucić nowe światło na historię regionu. Teraz badacze otworzą niedostępną dotąd kryptę znajdującą się w podziemiach kompleksu, której tajemnice dopiero zostaną poznane.

- W podziemiach Klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim rozpoczęto kolejny etap prac badawczo-konserwatorskich. Tym razem zadanie obejmuje wydrążenie tunelu łączącego odtworzone już krypty z kryptą zlokalizowaną pod ołtarzem głównym - przekazał wójt Gminy Kazimierz Biskupi, Grzegorz Maciejewski.

Czas wykonania prac szacuje się na ok. miesiąc. Dzięki temu odsłonięte zostaną kolejne tajemnice klasztoru.

- Aby dostać się do zamkniętej dotąd krypty pod głównym ołtarzem, specjaliści muszą wydrążyć około siedmiometrowy tunel. To żmudny i czasochłonny proces, wykonywany metodą górniczą - każdy urobek wynoszony jest ręcznie, a mury klasztoru równocześnie odpowiednio zabezpieczane - wyjaśnia we wpisie na Facebooku Kamil Szadkowski, radny Gminy Kazimierz Biskupi.

Rozwiń

Otworzą niedostępną dotąd kryptę w klasztornych podziemiach

Czego badacze mogą się spodziewać po badaniu krypty? Dotychczasowe znaleziska w podziemiach klasztoru obejmują szereg pochówków ze szczątkami ponad stu osób - zakonników i dostojników związanych z klasztorem - jak również unikatowe elementy ubioru sprzed wieków. Wiadomo na przykład, że w murach klasztoru pochowano m.in. Barbarę Lipską, matkę gen. Józefa Lipskiego, uczestnika insurekcji kościuszkowskiej oraz dowódcy powstania wielkopolskiego w 1806 r. Ta krypta o wielkości ok. 3×2 metry skrywa kolejne szczątki - to prawdopodobnie bardzo ciekawy pochówek.

- Już wcześniejsze nagrania z kamer wprowadzonych przez niewielkie otwory ujawniły, że w krypcie znajduje się m.in. trumna z odsuniętym wiekiem oraz ludzkie szczątki. Po zakończeniu prac tunelowych, archeolodzy i konserwatorzy przeprowadzą inwentaryzację i badania, które pozwolą odpowiedzieć na pytania o dzieje tego miejsca sprzed kilkuset lat - wyjaśnia Szadkowski.

Rozwiń

Krypty w Kazimierzu Biskupim będą dostępne dla zwiedzających

Wcześniejsze badania pozwoliły na dokumentację szeregu reliktów, które wymienia radny: od damskich sukni, przez czechmany, czyli rodzaj ubioru męskiego, w Polsce noszony w XVIII w. aż po liturgiczne ornaty.

- Krypty zostały częściowo odnowione i zabezpieczone, a docelowo mają być udostępnione dla zwiedzających. Szczątki złożone zostaną we wspólnej mogile w jednej z bocznych krypt - przekazał Szadkowski.

Warto też przypomnieć, że nie tylko podziemia klasztoru Misjonarzy Świętej Rodziny w Kazimierzu Biskupim skrywają wiele ciekawych znalezisk. Również na wieży bramnej odkryto prawdziwą kapsułę czasu - napisany 120 lat temu list, który opisywał życie pod zaborem rosyjskim. Więcej o tym znalezisku można przeczytać na łamach naszego serwisu. Wracając do krypt, radny Gminy Kazimierz Biskupi podkreśla, że podczas sesji Rady Gminy ustalono przekazanie kolejnych środków na prace badawcze, a działania te określono nie tylko jako inwestycję w naukę, ale i w dziedzictwo które w przyszłości będzie można pokazać mieszkańcom i gościom gminy.

"Wydarzenia": Kapsuły czasu ukryte w wieżach kościołów Polsat News Polsat News