Zatoka Amerykańska w Google Maps. Donald Trump dopiął swego.

W styczniu br. prezydent Donald Trump zarządził, aby nazwę Zatoki Meksykańskiej zmienić na Zatokę Amerykańską . W aplikacji Google Maps użytkownicy ze Stanów Zjednoczonych dotychczas widzieli stare nazewnictwo obszaru . Teraz to uległo zmianie.

Zacznijmy od tego, że Donald Trump wspomniał o własnym pomyśle na początku stycznia, gdy jeszcze nie był oficjalnie prezydentem Stanów Zjednoczonych. Miało to miejsce podczas konferencji w Mar-a-Lago.

Zamierzamy zmienić nazwę Zatoki Meksykańskiej na Zatokę Amerykańską, która ma piękny krąg. Obejmuje ona duży obszar. Zatoka Amerykańska, co za piękna nazwa i jest odpowiednia. Bardzo odpowiednia

Sama zmiana nie mogła jednak zostać wprowadzona z dnia na dzień. Agencje federalne Stanów Zjednoczonych miały na to 30 dni . Dla wielu użytkowników większe znaczenie miało jednak pojawienie się nowej nazwy w popularnych aplikacjach, którymi są Google Maps i Apple Maps.

Google wstrzymywało się ze zmianą nazwy zatoki. Do teraz, bo w poniedziałek poinformowano, że Zatoka Amerykańska jest już widoczna, ale nie dla wszystkich . Zmiana dotyczy przede wszystkim użytkowników aplikacji Mapy ze Stanów Zjednoczonych.

I rzeczywiście tak jest. Wyszukanie tego miejsca w polskiej wersji Map Google skutkuje wyświetleniem dwóch nazw – Zatoka Meksykańska (Zatoka Amerykańska) . Gigant z Mountain View już wcześniej przekazał, że zamierza dostosować się do zaproponowanych zmian, ale pod warunkiem, że pojawią się one w oficjalnych źródłach rządowych.

Google zobowiązało się do zmiany innej nazwy

Google w styczniu poinformowało, że zmieni także nazwę szczytu Denali w Alasce na Mount McKinley , co również wynika z rozporządzenia podpisanego przez Donalda Trumpa.

Denali to najwyższy szczyt w Alasce, który funkcjonuje pod taką nazwą od 2015 r. Zmienił ją były prezydent Barack Obama i miał to być ukłon w stronę rdzennej ludności regionu. Trump uznał to za "obrazę życia prezydenta McKinleya, jego osiągnięć i poświęcenia" i zdecydował się na przywrócenie starej nazwy. Ta jednak nadal nie jest widoczna w Google Maps.