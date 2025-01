TikTok to platforma, której nie trzeba chyba przedstawiać nikomu. Na całym świecie korzystają z niej setki milionów użytkowników. Wiemy jednak, że los tego serwisu w Stanach Zjednoczonych stoi pod znakiem zapytania. Już od dłuższego czasu mówi się o konieczności sprzedaży platformy. W przeciwnym wypadku zniknie ona amerykańskiego internetu. Kto ją kupi?

Platformę TikTok może kupić Elon Musk

Bloomberg raportuje, że kupnem serwisu TikTok jest zainteresowany Elon Musk. Obecnie chińskie władze prowadzą rozmowy z właścicielem Tesli oraz SpaceX. Znajdują się one jeszcze na wczesnym etapie, ale coś z pewnością jest na rzeczy.

Elon Musk kilka lat temu zdecydował się na zakup Twittera. Później nazwa platformy została zmieniona na X. Czy jednak znany miliarder kupi również TikToka? Według Bloomberga mogłoby to odbyć się na dwa sposoby. Pierwszym jest forma przetargu. Drugim sprzedaż na zasadzie porozumienia.

Pamiętajmy, że właścicielem TikToka jest chińska firma ByteDance, ale tak zwana "złota akcja", która daje dużą decyzyjność dotyczącą tej platformy, należy do rządu Państwa Środka. Przedstawiciele znanego serwisu jednak tego nie komentują.

Nie można od nas oczekiwać, że będziemy komentować czystą fikcję – powiedział rzecznik TikToka po raporcie Bloomberga.

TikTok zostanie połączony z serwisem X?

Oczywiście w kontekście tej sprawy pojawia się sporo przypuszczeń. Rozważa się na przykład, po co Elonowi Muskowi dwie platformy społecznościowe? Czy zostaną one scalone w jedną? Na pewno taki zakup dla X okazałby się ogromnym wzmocnieniem, ale na razie to nic pewnego.

TikTok i X to dwa różne serwisy, które skupiają także odmiennych użytkowników. Skondensowanie obu platform w całość jest trudne do wyobrażenia, ale z pewnością nie jest to coś niemożliwego. Z pewnością taka fuzja miałaby ogromny wpływ na cały rynek social mediów.

W samych Stanach Zjednoczonych TikTok ma aż około 170 mln użytkowników. To naprawdę dużo i platforma nakręca w tym kraju niemały biznes wyceniany na wiele milionów dolarów. Dla pewnych osób jest to jedyne źródło dochodu. Inni wykorzystują możliwości serwisu na różne sposoby. Jego zamknięcie (lub nakaz sprzedaży) w Stanach Zjednoczonych, co ma zostać ogłoszone przez Sąd Najwyższy kraju w dniu 19 stycznia, byłoby więc spory ciosem w pewną część gospodarki.

