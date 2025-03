"Wolność ekspresji" to wartość, na którą Mark Zuckerberg powoływał się wiele razy w ciągu ostatnich lat. Często znaczyło to coś innego. Nic dziwnego - w końcu to szerokie pojęcie z dużą wolnością interpretacji, którego można użyć w zmieniających się warunkach politycznych i biznesowych. Co to dokładnie znaczy teraz, gdy Meta chce za darmo korzystać z usług użytkowników-weryfikatorów?