Program Copernicus jest bardzo ważnym komponentem obserwacji Ziemi projektów realizowanych przez Europejską Agencję Kosmiczną. W jego skład wchodzą różne satelity i w lipcu 2025 r. dołączył do nich kolejny o nazwie Sentinel-4 nazywany potocznie "strażnikiem jakości powietrza".

Strażnik jakości powietrza Sentinel-4 przesłał pierwsze dane

Sentinel- 4 to satelita, który "stoi w miejscu" i jest skierowany na Europę oraz północną część Afryki. W ten sposób statek jest w stanie monitorować na żywo dane związane z jakością powietrza na Starym Kontynencie. Europejska Agencja Kosmiczna udostępniła pierwsze efekty pracy orbitera.

Pierwsze dane przechwycone przez Sentinel-4 obrazują stężenia takich gazów jak dwutlenek azotu, dwutlenek siarki i ozon. Dwa pierwsze to efekt uboczny transportu czy przemysłu. Na obrazach można dostrzec tzw. "gorące punkty". Duże takie "ognisko" zaobserwowano w północnej części Włoch.

Dwutlenek azotu w niskiej atmosferze Ziemi widziany przez satelitę Sentinel-4. Copernicus Sentinel-4/IUP-Bremen/DLR/ESA materiały prasowe

Jesteśmy niezmiernie zadowoleni, widząc te pierwsze wstępne wyniki - dziękuję wszystkim zaangażowanym w misję

Satelita Sentinel-4 uchwycił duże stężenie siarki z wulkanu Etna. Copernicus Sentinel-4/IUP-Bremen/DLR/ESA materiały prasowe

Na innym z obrazów satelity programu Copernicus można dostrzec duże stężenie siarki na Sycylii. W tym przypadku nie jest to jednak związane z działalnością człowieka, a gazami wydobywającymi się z wulkanu Etna.

Satelita Sentinel-4 istotnym elementem programu Copernicus agencji ESA

Sentinel-4 znacząco rozszerza możliwości programu badawczego Ziemi Copernicus Europejskiej Agencji Kosmicznej. Statek ESA zbiera dane z orbity geostacjonarnej znajdując się na wysokości około 36 tys. kilometrów nad planetą.

Na razie odebrano pierwsze dane, ale to nie koniec możliwości satelity ESA. Sentinel-4 dopiero "się rozkręca" i pełne uruchomienie misji planowane jest w ciągu nadchodzących miesięcy. Pozyskiwane informacje będą dostępne w ramach usługi Copernicus Atmosphere Monitoring Service, która będzie kopalnią wiedzy dla meteorologów czy uczonych z różnych dziedzin.

