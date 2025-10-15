W polu magnetycznym Ziemi istnieje ogromna anomalia, która jest naprawdę wielka i rozciąga się przez Zatokę Afrykańską od Ameryki Południowej. Twór nazwano Anomalią Południowoatlantycką i okazuje się, że staje się ona coraz większa. Wykazały to nowe badania.

Anomalia Południowoatlantycka w polu magnetycznym Ziemi rośnie

Naukowcy wykorzystali do badań Anomalii Południowoatlantyckiej trzy satelity obserwacyjne Ziemi. Zebrane dane wykazały, że od 2014 r. twór znacząco się powiększył. Badacze wyliczyli, że rozmiary zwiększyły się o około połowy wielkości całej kontynentalnej Europy.

Przy okazji zauważono, że wraz ze wzrostem intensywność magnetyczna anomalii słabnie. Dlaczego tak się dzieje?

Anomalia Południowoatlantycka to nie tylko pojedynczy blok. W kierunku Afryki zmienia się inaczej niż w pobliżu Ameryki Południowej. W tym regionie dzieje się coś szczególnego, co powoduje silniejsze osłabienie pola magnetycznego

Ogromna anomalia badana przez satelity ESA

Sam twór znany jest od co najmniej lat 60. XX wieku, ale do niedawno nie prowadzono szczegółowych badań. Zmieniło się to w 2013 r., kiedy to Europejska Agencja Kosmiczna umieściła na orbicie okołoziemskiej satelity wystrzelone w ramach misji Swarm.

Trzy satelity ESA zaprojektowano z myślą do wspólnej pracy nad mapowaniem pola geomagnetycznego. W ramach misji Swarm udało się uzyskać najdłuższe i ciągłe pomiary pola magnetycznego Ziemi, które przy okazji uwidoczniły zmiany zachodzące w Anomalii Południowoatlantyckiej.

Anomalia Południowoatlantycka ulega zmianom. Wykazały to satelity ESA z misji Swarm. ESA materiały prasowe

Warto dodać, że misja Swarm pozwoliła odkryć także inne, ale mniejsze anomalie w polu magnetycznym Ziemi. Występują one nad Kanadą i na Syberii.

Co odpowiada za Anomalię Południowoatlantycką w polu magnetycznym Ziemi?

Dokładna odpowiedź na to pytanie nie jest znana, ale samo pole magnetyczne Ziemi nie jest stałe i ulega zmianom w czasie. Badania wykazały, że ocean stopionego żelaza w zewnętrznym jądrze planety jest burzliwy. Zachodzące tam zmiany mogą w dosyć krótkim czasie wpływać na pole magnetyczne całej Ziemi.

W Anomalii Południowoatlantyckiej część strumienia magnetycznego ulega swoistemu odwróceniu. Badania prowadzone były w przeszłości także przez NASA.

Normalnie spodziewalibyśmy się linii pola magnetycznego wychodzących z jądra na półkuli południowej. Ale pod Anomalią Południowoatlantycką widzimy nieoczekiwane obszary, w których pole magnetyczne zamiast wychodzić z jądra, wraca do jądra

Prawdopodobnie zaburzenia wynikają z tajemniczego skupiska supergorącego materiału poza jądrem Ziemi. To natomiast wpływa na konwekcję i powstanie anomalii.

