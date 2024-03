Krypto, inwestycje i inne oszustwa

Nadal nie dobrnęliśmy do końca. W niemal każdym bardziej popularnym wątku część pojawiających się komentarzy to nachalne reklamy kryptowalut, tokenów NFT czy podejrzanych inwestycji. Dodatkowo viralowe posty przepełnione są botami, które wrzucają swoje treści. Wszystko po to, aby wpisać się w trend. Jeżeli widzicie post z filmikiem na konkretny temat, a w komentarzach znajdziecie jedynie losowe i niezwiązane multimedia, to wiecie, z czym macie do czynienia. I pomyśleć, że sporo osób za korzystanie z Twittera płaci.

To swoją drogą osobny problem, bo niebieski znaczek i weryfikacja na Twitterze miała zapobiegać takim sytuacjom. Teoretycznie ikonka przy nazwie profilu powinna nam sugerować, że mamy do czynienia z kimś zweryfikowanym. Może to być znany dziennikarz, komentator czy osoba publiczna. No nie zawsze tak jest. Wróćmy na chwilę do powyższych screenów - każdy bot posiada weryfikację. To oznacza, że jej wartość... uległa mocnej dewaluacji.

Musk jak król Midas - ale odwrotnie

Niektórzy wyznawcy Elona Muska sądzą, że wszystko, czego się dotknie zamienia od razu w złoto. Poniekąd mogę się zgodzić, z tym, że zamiast złota skutek jest odwrotny. Otrzymaliśmy wszak potworka, jakim jest współczesny Twitter. To serwis, który dla wielu stał się nieużywalny. I nie ma się co temu dziwić, w końcu ilość spamu jest naprawdę niewyobrażalna.

CEO platformy przyznaje, że pracują nad poprawą sytuacji i że jest to ciężkie. Może byłoby łatwiej, gdyby nie zwolniono całego pionu odpowiedzialnego za moderację platformy? Teraz przypomina one jedno z zapomnianych for internetowych, na którym zaroiło się od najgorszego internetowego ścieku. Ten zalewa Twittera już od jakiegoś czasu i narzekają na niego użytkownicy z całego świata. Czyżby było to pokłosie mniejszych wpływów od reklamodawców?