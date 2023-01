Skąd wziąć kod uwierzytelniania do Facebooka? Pomoże aplikacja 2FA

Spis treści: 01 Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

02 Gdzie włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

03 Telefony i mechanizm 2FA. Jak wygenerować kod uwierzytelnienia?

Co to jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Uwierzytelnianie dwuskładnikowe, w skrócie 2FA (ang. Two-Factor Authentication), jest metodą dodawania drugiego czynnika do logowania się. Pierwszym z nich jest hasło użytkownika, a drugim jedna z opcji dostępnych w 2FA. Najczęściej jest to hasło jednorazowe (OTP — One-time Password) lub kody generowane w dodatkowej aplikacji.

Sposób działania aplikacji z uwierzytelnianiem dwuskładnikowym jest następujący: oprogramowanie 2FA zapisuje tajny kod (hash) w bezpiecznym miejscu w telefonie. Jest on później używany do okresowego generowania haseł jednorazowych. Po zalogowaniu się do aplikacji konieczne będzie podanie hasła jednorazowego, które uwierzytelni użytkownika.

Podobne działanie można zaobserwować podczas logowania na konto Google. Smartfon wyświetla informację z prośbą o potwierdzenie tożsamości przez aplikację. W niektórych przypadkach hasło jednorazowe wysyłane jest za pośrednictwem wiadomości SMS. Jednak jeśli możemy, to unikajmy takich rozwiązań, gdyż wiadomości tekstowe nie są szyfrowane end-to-end, co sprawia, że dane nie są chronione w wystarczający sposób.

Najbezpieczniejszym wyborem jest fizyczny klucz sprzętowy jako drugi czynnik uwierzytelniania dwuskładnikowego. Jest to jednak rozwiązanie znacznie bardziej skomplikowane niż aplikacje 2FA.

Gdzie włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe?

Niektóre z popularnych aplikacji jak podane wcześniej Google wręcz wymagają od użytkowników korzystania z uwierzytelniania dwuskładnikowego podczas logowania. Dodatkowo większość z nich pozwala na obsługę zewnętrznych aplikacji 2FA. Dzięki temu możemy w znaczny sposób poprawić bezpieczeństwo swoich danych.

Gdzie najlepiej włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe? Przede wszystkim w aplikacjach, które mają dostęp do naszych danych osobowych czy kont bankowych. Warto wykorzystać 2FA w przypadku PayPal, Facebook, Instagram czy konto e-mail. Czasem kilka sekund więcej spędzonych na logowaniu może uchronić użytkownika przed poważnymi konsekwencjami ataków takich jak phishing.

Telefony i mechanizm 2FA. Jak wygenerować kod uwierzytelnienia?

Do wygenerowania kodu uwierzytelniającego potrzebna jest przede wszystkim aplikacja 2FA. Na rynku dostępnych jest wiele programów, które są dostosowane do danego systemu operacyjnego (w przypadku telefonów — Android lub iOS). Po jej zainstalowaniu należy włączyć uwierzytelnianie dwuskładnikowe na koncie, a następnie połączyć aplikację 2FA z programem, z którym ma współpracować. Jeśli parowanie zakończy się sukcesem, w aplikacji 2FA pojawi się nowy obsługiwany program.

Od tego momentu przy każdym logowaniu np. na konto PayPal, oprócz podania użytego przy rejestracji maila/loginu i hasła konieczne będzie wygenerowanie kodu uwierzytelniającego. W tym celu po wpisaniu powyższych danych aplikacja zapyta o kod. Należy przejść do zainstalowanego przez nas programu 2FA i wpisać wygenerowany tam klucz do aplikacji. Jeśli szyfr będzie poprawny, uzyskamy dostęp do apki.

Zdjęcie W cyfrowym świecie kluczowe jest bezpieczeństwo / 123RF/PICSEL

Powyższy opis idealnie pasuje do aplikacji Google Authenticator. Jest to program do uwierzytelniania dwuskładnikowego, który współpracuje zarówno z systemem Android, jak i iOS. Dobre opinie użytkowników i ilość pobrań wskazują, że warto zaufać apce od Google. W przypadku systemu od Apple możliwe jest również wykorzystanie FaceID lub TouchiD w celu zablokowania dostępu do Google Authenticator, co jedynie czyni go jeszcze bardziej bezpiecznym. Bardzo zbliżone funkcje oferuje Microsoft Authenticator, jednak w przypadku tego oprogramowania wadą jest jego rozmiar — ponad 10-krotnie więcej bajtów niż produkt Google.

Dla użytkowników, którym zależy na szerokim zastosowaniu uwierzytelniania dwuskładnikowego, idealnym kandydatem powinna być aplikacja Twilio Authy. Obsługuje ona takie systemy jak: Android, iOS, Microsoft, MacOS i Linux. Cóż więcej potrzeba? Jedyną wadą jest konieczność połączenia jej z numerem telefonu, jednak jest to cena możliwości wszechstronnego wykorzystania. Twilio Authy różni się od poprzedników interfejsem, ale sposób działania jest identyczny. Wystarczy połączyć ją z aplikacją docelową, a po logowaniu odebrać token do wpisania w odpowiednim polu.

Na rynku dostępnych jest naprawdę wiele aplikacji 2FA. Do powyżej wymienionych można by dodać jeszcze Salesforce Authenticator czy Aegis Authenticator. Przed wyborem idealnego programu dla siebie najlepiej sprawdzić dokładnie ich funkcjonalności i porównać z naszymi oczekiwaniami. Warto pamiętać, że uwierzytelnianie dwuskładnikowe zawsze będzie bezpieczniejsze niż jedynie hasło.

