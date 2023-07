Tego się nikt nie spodziewał. Młodzi bardziej podatni na fake newsy

Test MIST (Misinformation Susceptibility Test) został opracowany przez psychologów z Cambridge. Pomaga on ocenić podatność badanych na fałszywe informacje, a tym samym umiejętność odróżniania prawdy od fake newsów. Test może sobie zrobić każdy, a naukowcy przeprowadzili go na wybranej przez siebie grupie Amerykanów. Wyniki tego badania mogą zaskakiwać.

Młodzi bardziej podatni na fake newsy? Na to wygląda

Badanym pokazano 20 nagłówków. Następnie poproszono ich o rozpoznanie, które z nich są prawdziwe, a które fałszywe — brzmi raczej prosto, ale rzeczywistość wygląda nieco inaczej. Dorośli Amerykanie poradzili sobie dość dobrze, bo zidentyfikowali średnio dwie trzecie nagłówków (65 procent), jednak wynik ten nadal zdaje się pozostawiać wiele do życzenia.

Jak się jednak okazało, to młodzi dorośli są bardziej podatni na nieprawdziwe informacje — mają większą trudność z odróżnieniem ich od prawdy, co wydawałoby się nieoczywiste, biorąc pod uwagę to, ile czasu spędzają online — to mogłoby ich w pewien sposób uczyć tego, jakie zagrywki są stosowane, by karmić użytkowników internetu fake newsami.

Jedynie 11 procent osób w wieku od 18 do 29 lat uzyskało wysoki wynik w teście, a 36 procent otrzymało niski wynik. Jeżeli chodzi o starsze roczniki, to warto zauważyć, że aż 36 procent osób w wieku 65 lat lub starszych uzyskało wysoki wynik, a 9 procent niski.

Jak wskazują badacze, im więcej czasu osoby badane spędzały w internecie w celach rekreacyjnych, tym większa była ich podatność na dezinformację. Osoby, które spędzały do dwóch godzin online dziennie, uzyskiwały wyższe wyniki w teście, niż osoby spędzające dziewięć lub więcej godzin w sieci.

Chcecie wiedzieć, czy jesteście podatni na fake newsy? Możecie to sprawdzić, ponieważ test MIST jest łatwo dostępny pod tym adresem. Potrzebujemy jedynie kilka minut, by poddać się badaniu. Musimy mieć też powyżej 18 lat.