TikTok to Google dla młodych. Co piąty film w serwise zawiera fake newsy

Ilona Dobijańska Internet

Młodzi użytkownicy poszukując informacji w internecie, coraz częściej kierują się w stronę mediów społecznościowych niż do Google’a. To samo w sobie może być dość niepokojące. Co więcej, nowe badanie przeprowadzone przez NewsGuard wykazało, że aż 1 na 5 filmów na TikToku, który przecież jest jednym z najpopularniejszych mediów tego typu, zawiera fałszywe informacje.

Zdjęcie Generacja Z chętniej szuka informacji na TikToku niż w wyszukiwarce Google / Rafael Henrique/SOPA Images/LightRocket via Getty Images / Getty Images