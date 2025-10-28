Słońce czy deszcz? Jaka będzie pogoda na Wszystkich Świętych?

Karol Kubak

Wszystkich Świętych to dzień, w którym cała Polska wychodzi na cmentarze, ale też z niepokojem zerka w niebo. W tym roku pogoda będzie kapryśna. Początek tygodnia chłodny i wietrzny, ale czy 1 listopada przyniesie cieplejsze powietrze?

Meteorolodzy zaskoczyli. Taka pogoda czeka nas 1 listopada
Meteorolodzy zaskoczyli. Taka pogoda czeka nas 1 listopadaIMGW123RF/PICSEL

Wszystkich Świętych to czas, gdy cała Polska rusza w drogę. Przed świętem samochody stoją w korkach, na cmentarzach widać ludzi z wiadrami, szczotkami i doniczkami z chryzantemami. 1 listopada to jeden z tych dni w roku, kiedy liczymy na odpowiednią pogodę: nie za zimno, nie za mokro i najlepiej bez wiatru. Czy tegoroczny długi weekend przyniesie spokojną aurę, czy trzeba będzie sięgnąć po parasol?

Zmienna pogoda na początku tygodnia

Poniedziałek i wtorek (27-28 października) będą pod znakiem chłodu, przelotnych opadów i silnego wiatru. Według prognoz IMGW w ciągu dnia przeważać będzie duże zachmurzenie z chwilowymi przejaśnieniami, a na południowym wschodzie możliwe będą rozpogodzenia. Miejscami pojawi się przelotny deszcz, w górach również śnieg. Na Przedgórzu Sudeckim spadnie do 10 mm deszczu, a wysoko w górach przybędzie do 7 cm białego puchu. Temperatura maksymalna wyniesie od 6 do 10 st. C, a na obszarach podgórskich Karpat około 4 st. C. Wiatr będzie porywisty, szczególnie w górach, gdzie może osiągać nawet 100 km/h.

W nocy prognozowane są dalsze przelotne opady deszczu, lokalnie deszczu ze śniegiem. Termometry pokażą od 3 do 6 st. C, a w rejonach górskich około 1 st. C. We wtorek i środę pogoda nieco się uspokoi, ale nadal miejscami wystąpią opady. Wysoko w Sudetach wiatr może sięgać 120 km/h, w Karpatach 90 km/h, co spowoduje lokalne zawieje śnieżne.

Od środy zacznie się lekka poprawa. Temperatura wzrośnie do 13 st. C, a na południu mogą pojawić się dłuższe rozpogodzenia. W czwartek i piątek zrobi się cieplej, szczególnie na południu, gdzie słupki rtęci sięgną nawet 16 st. C. Opady będą nieliczne, a wiatr wyraźnie osłabnie. To dobra wiadomość, bo pogoda pozwoli na ostatnie porządki na grobach bliskich.

Pogoda na Wszystkich Świętych 2025. 1 listopada z wymarzoną pogodą?

Według meteorologów IMGW 1 listopada zapowiada się całkiem przyjemnie jak na późną jesień. Zachmurzenie będzie zmienne, z przejaśnieniami i tylko miejscowymi, słabymi opadami deszczu. Temperatury maksymalne sięgną 17 st. C na południu i 11-12 st. C na północy kraju. Wiatr będzie słaby, jedynie w rejonach podgórskich chwilami porywisty. To kolejna dobra wiadomość dla tych, którzy planują odwiedziny na cmentarzach. W wielu miejscach może być wręcz ciepło jak na listopad.

    Zaduszki pod znakiem chmur i deszczu

    2 listopada pogoda ulegnie już pogorszeniu. IMGW przewiduje więcej chmur i opadów, które miejscami mogą być intensywne, szczególnie na wschodzie kraju. Jedynie na południowym zachodzie spodziewane są chwilowe rozpogodzenia. Temperatura spadnie do 9-13 st. C, a wiatr będzie umiarkowany, z kierunków zachodnich. Nie będzie to dzień sprzyjający dłuższym spacerom, ale na krótki spacer między nagrobkami w cieplejszej kurtce pogoda powinna pozwolić.

    Źródło: IMGW

