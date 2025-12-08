Pierwsze wozy Borsuk przekroczyły bramy bazy niecałe 60 kilometrów od Rosji

W nocy 7 grudnia do 1. batalionu zmechanizowanego im. Szwoleżerów Mazowieckich w Orzyszu przyjechało osiem wozów bojowych Borsuk - pierwszych w całej polskiej armii. Maszyny znajdują się około 58 kilometrów od granicy z Obwodem Królewieckim, dając jasny sygnał o gotowości naszego państwa do obrony.

Jak podaje Polska Zbrojna, załogi pierwszych Borsuków kilka tygodni temu zakończyły szkolenie w siedzibie Huty Stalowa Wola oraz w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Nowej Dębie Batalion z Orzysza, wchodzący w skład 15. Giżyckiej Brygady Zmechanizowanej, w najbliższych dniach otrzyma kolejnych siedem Borsuków, komplementując pierwszą partię dostaw. Przypomnijmy, że Borsuki trafiły do Wojska Polskiego na bazie umowy z 27 marca br. na 111 wozów, których dostawy mają potrwać do 2029.

BWP Borsuk. Polska broń, która może zadziwić świat

Borsuk to nowoczesny polski wóz bojowy, skonstruowany przez zakłady Huta Stalowa Wola we współpracy z licznymi polskimi firmami zbrojeniowymi. Stanowi szczytowe osiągnięcie polskiego przemysłu zbrojeniowego, zastępując przestarzałe poradzieckie BWP-1, które służą w polskiej armii od ponad 50 lat.

Borsuk ze wszystkich wozów bojowych na świecie wyróżnia się zdolnościami pływania przy zachowaniu bardzo dobrego opancerzenia. Jednym z jego najważniejszych elementów jest Zdalnie Sterowany System Wieżowy - ZSSW-30, opracowany we współpracy z firmą WB Electronics. Jego uzbrojenie stanowi armata automatyczna Mk44S Bushmaster i dwie wyrzutnie kierowanych pocisków Spike-LR/LR2.

Jeszcze więcej Borsuków potrzeba dla Wojska Polskiego

Przypomnijmy, że na potrzeby armii pozyskanych powinno zostać przynajmniej 1000 Borsuków wraz z około 350 wozami specjalistycznymi, które mają im towarzyszyć w linii. Doliczając potrzeby wozów w rezerwie, te liczby mogą się nawet podwoić. Taka skala dostaw to perspektywy kilkunastu lat.

Sam Borsuk pomimo bycia jednym z najlepszych wyrobów polskiego przemysłu, rodził się w bólach, a podczas jego tworzenia myślano nawet o porzuceniu projektu i zastąpieniem go zagraniczną konstrukcją. O burzliwej historii wozów bojowych Borsuk oraz tego, jak przeszły z konceptu do realnej konstrukcji możesz przeczytać na łamach Interii GeekWeek.

