Akt o usługach cyfrowych (DSA) to nowe przepisy unijne, których celem było nałożenie na firmy cyfrowe odpowiedzialności za udostępniane na ich platformach treści . Polska nie spełniła tego obowiązku na czas. W konsekwencji Komisja Europejska skierowała wobec naszego kraju skargę do TSUE , choć nie jesteśmy w tym odosobnieni.

Co to jest Akt o usługach cyfrowych (DSA)?

Akt o usługach cyfrowych (Digital Services Act) to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2022/2065 z dnia 19 października 2022 r. w sprawie jednolitego rynku usług cyfrowych oraz zmiany dyrektywy 2000/31/WE (aktu o usługach cyfrowych). Głównym celem przyświecającym pracom nad przepisami była poprawa moderacji treści udostępnianych na łamach popularnych platform społecznościowych . Zwłaszcza pod kątem publikowania materiałów naruszających prawo.

Przepisy opracowano z myślą o tych firmach, które mają w Unii Europejskiej ponad 45 mln użytkowników. Dotyczy to m.in. Mety (Facebook), Google, TikToka, YouTube'a oraz platformy X (dawniej Twitter). W ten sposób na wspomniane podmioty nałożono nowe obowiązki związane m.in. z ujawnieniem sposobu działania algorytmów, decyzji podejmowanych w zakresie usuwania nielegalnych treści czy targetowania użytkowników pod kątem reklam .

W zakresie państw członkowskich było wdrożenie Aktu o usługach cyfrowych na terenie własnych krajów. Ponadto do obowiązków należało wskazanie koordynatora ds. usług cyfrowych. Polska nie zrobiła tego na czas.

Polska pozwana przez KE do TSUE za brak wdrożenia DSA

Komisja Europejska postanowiła zająć się tymi krajami, które nie wdrożyły Aktu o usługach cyfrowych i zgłosiła skargi do TSUE (Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej). Polska nie jest jedynym państwem członkowskim, który nie wywiązał się z obowiązków. Na liście są również Czechy, Cypr, Hiszpania i Portugalia .

Polska wyróżnia się na tle zaskarżonych do TSUE państw tym, że nie wyznaczyła także koordynatora ds. usług cyfrowych. Pozostałe kraje to zrobiły, ale nie nadano odpowiednich uprawnień związanych z wykonywaniem obowiązków w ramach DSA. Wspomniane organy miały być wyznaczone do 17 lutego 2024 r.