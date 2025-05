Unia nakłada karę na TikToka. Chodzi o naruszenia RODO

TikTok został ukarany grzywną w wysokości 530 milionów euro przez Irlandzką Komisję Ochrony Danych (DPC). Powodem ma być przekazywanie danych osobowych z Europy do Chin. To trzecia co do wielkości grzywna wymierzona w prywatną firmę po wprowadzeniu ogólne rozporządzenia o ochronie danych (RODO).