Czy TikTok zniknie z USA? Decyzja Trumpa i kaprysy ByteDance

To już drugi raz, kiedy TikTok może zostać zakazany w Stanach Zjednoczonych. 19 stycznia aplikacja przestała działać dla 170 milionów użytkowników w USA po miesiącach walki rządu federalnego o oddzielenie platformy od ByteDance ze względu na obawy dotyczące bezpieczeństwa narodowego. Przerwa w działaniu trwała zaledwie kilka godzin, nim Donald Trump wydał oświadczenie opóźniające egzekwowanie prawa.

Teraz ByteDance, spółka macierzysta TikToka, ma czas do 5 kwietnia, aby zawrzeć umowę o częściowej sprzedaży praw własności do niej, inaczej zostanie zablokowana w USA. Trump chce, aby Stany Zjednoczone były właścicielami 50% udziałów w firmie w ramach tego, co nazwał "wspólnym przedsięwzięciem".