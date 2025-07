Wkrótce po wejściu do służby 31 sierpnia 1942 roku, został skierowany na obszar walk toczonych wokół Guadalcanal w archipelagu Wysp Salomona, dowodzony przez kontradmirała Raizō Tanakę, znanego Amerykanom jako "Nieustępliwy Tanaka" . 12 grudnia 1942 roku, podczas eskortowania transportów z zaopatrzeniem, został trafiony w rufę przez amerykańskie torpedy. Eksplozja doprowadziła do pożaru i zatonięcia okrętu - większość załogi przeżyła, w tym kapitan, ale zginęło dziewięciu marynarzy.

I chociaż rejon zatonięcia "Teruzuki" był znany, dopiero teraz - za sprawą wysiłków międzynarodowego zespołu badawczego - udało się go zlokalizować i udokumentować. Wrak spoczywa na głębokości ponad 800 metrów, został zlokalizowany za pomocą sonarów oraz zdalnie sterowanych pojazdów podwodnych i już dostarczył przełomowych informacji.

Zespół badaczy odnalazł 19-metrowy fragment rufy z bombami głębinowymi, oddzielony o ponad 200 metrów od głównego kadłuba. Skanowanie sonarowe potwierdziło, że to torpedy, a nie eksplozja ładunków głębinowych, spowodowały zatonięcie. Co ciekawe, po tylu latach przednie wieże artyleryjskie pozostały nienaruszone i nadal skierowane są ku górze, jakby wciąż gotowe do walki.