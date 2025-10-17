Pierwsze na świecie ograniczenia wiekowe w mediach społecznościowych zostały zaproponowane przez rząd Australii. Od 10 grudnia 2025 roku wiele platform mediów społecznościowych nie będzie mogło pozwalać Australijczykom poniżej 16. roku życia na tworzenie i prowadzenie kont.

Spis treści: To nie zakaz - to opóźnienie w zakładaniu kont Jakie aplikacje będą objęte ograniczeniami? Skutki prawne dla osób, które nie będą przestrzegać nowego prawa Skrajne reakcje w odpowiedzi na nowe zarządzenia

To nie zakaz - to opóźnienie w zakładaniu kont

Jak uzasadnia rząd Australii, nowe prawo wynika z faktu, że posiadanie kont zwiększa prawdopodobieństwo narażenia dzieci na presję i ryzyko, które mogą źle na nie wpływać. Social media zachęcają do spędzania większej ilości czasu przed ekranem, jednocześnie dostarczając treści, które mogą być uznawane za szkodliwe.

Jakie aplikacje będą objęte ograniczeniami?

Wśród platform znajdą się prawdopodobnie Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok, X oraz YouTube, a także inne. Nadal będzie możliwość oglądania publicznie dostępnych treści w social mediach, do których nie jest konieczne założenie konta - w tym większości filmów na YouTube.

Wśród aplikacji objętych nowym prawem znajdzie się również TikTok 123RF/PICSEL

- Chcemy, aby dzieci miały dzieciństwo. Chcemy, aby rodzice mieli spokój ducha, a młodzi ludzie - młodzi Australijczycy - mieli trzy dodatkowe lata na poznanie siebie, zanim platformy społecznościowe zaczną decydować o tym, kim są - powiedziała dziennikarzom minister komunikacji Anika Wells, odnosząc się do obowiązującej obecnie, zgodnie z amerykańskimi przepisami o ochronie prywatności, granicy wieku 13 lat dla kont w mediach społecznościowych.

Skutki prawne dla osób, które nie będą przestrzegać nowego prawa

Nie przewiduje się żadnych kar ani grzywien dla osób poniżej 16. roku życia, które będą posiadać konta w mediach społecznościowych - również ich rodzice oraz opiekunowie prawni nie zostaną ukarani. To po stronie platform stoi obowiązek podjęcia kroków w celu zapobiegania tworzenia kont przez młode osoby, a jeśli nie wywiążą się z tego, mogą zostać ukarane przez sąd grzywną w wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (33 mln dolarów).

Skrajne reakcje w odpowiedzi na nowe zarządzenia

Koalicja złożona z ponad 140 czołowych australijskich i międzynarodowych ekspertów podpisała w zeszłym roku otwarty list do premiera Australii i premierów, wyrażając w nim obawy dotyczące proponowanego zakazu korzystania z mediów społecznościowych przez osoby poniżej szesnastego roku życia. Uznali je za "zbyt nieprecyzyjne narzędzie do skutecznego przeciwdziałania zagrożeniom".

Pomimo sprzeciwów, rok temu przepisy zostały przyjęte przy ogromnym poparciu. Platformy miały rok na opracowanie sposobu dostosowania się do nowych warunków.

Inne kraje, podzielające obawy dotyczące wpływu mediów społecznościowych na dzieci, uważnie obserwują działania Australii i nie zaprzeczają zmianom w swoim prawie.

Zima w Tatrach. "Są miejsca, gdzie są zaspy powyżej kolan" Polsat News