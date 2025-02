Dr Vinod Balachandran z Memorial Sloan Kettering Cancer Center podkreśla, że rak trzustki pozostaje odporny na wiele terapii, a wskaźnik przeżycia pacjentów utrzymuje się na poziomie około 10 proc., dlatego konieczne jest znalezienie nowych sposobów walki z tą chorobą. Ostatnie badania wykazały, że mogą to być spersonalizowane szczepionki mRNA, które w przeciwieństwie do tradycyjnych metod, jak interwencja chirurgiczna, chemioterapia czy radioterapia, mogą aktywować układ odpornościowy do walki z komórkami nowotworowymi.