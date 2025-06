Rząd USA przez lata okłamywał wszystkich w sprawie UFO. Wiemy po co

Pentagon przez dekady podsycał wiarę w UFO i obcych — nie po to, by ukrywać pozaziemską prawdę, lecz by skutecznie maskować rozwój tajnych technologii wojskowych. Śledztwo byłego szefa rządowej agencji AARO ujawnia, jak mitologia kosmitów stała się narzędziem dezinformacji.