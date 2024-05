Kolejki nie tylko na Mount Everest. Wspinacze utknęli nad przepaścią

I trudno im się dziwić, bo chociaż widoczni na zdjęciach wspinacze mieli na sobie hełmy, uprzęże i inny potrzebny sprzęt ochronny, to nietrudno wyobrazić sobie, że coś i tak mogło pójść nie tak. A co na to Wenzhou Dingcheng Sports Development Co. zarządzające tą trasą wspinaczkową?

Coś poszło nie tak z matematyką

Stwierdziło, że po prostu "nie doceniło liczby osób zainteresowanych wspinaczką na górę" i aktualnie wstrzymuje sprzedaż biletów do czasu, aż zajmie się sytuacją wewnętrznie i wdroży system kontroli ruchu dla odwiedzających.

Z powodu naszej błędnej oceny liczby klientów, którzy przyjdą, braku skutecznej kontroli ruchu, takiej jak system rezerwacji biletów oraz niedociągnięć w zarządzaniu na miejscu, klienci zostali zablokowani i uwięzieni na trasie wspinaczkowej stwierdziła firma w oświadczeniu.

Na swoją obronę przywołuje też fakt, że na pierwszy tydzień maja przypada chińskie święto pracy, co przyczyniło się do dużej liczby zainteresowanych osób. Niemniej, góra Yandang to popularne wśród turystów miejsce, więc w takich terminach firma powinna być na to przygotowana.