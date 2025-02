Jeden z nich pisze, że chociaż nie jest typem wierzącym w teorie spiskowe, to na Florydzie ewidentnie coś się dzieje : "Najpierw myślałem, że to dym, ale to ewidentnie mgła. I ma zapach, którego nie potrafię opisać". Inny cytowany przez Gizmodo dodaje zaś, że "zwykle śmieje się z teorii spiskowych, ale ta mgła jest dziwna. Pachnie inaczej i nie wygląda jak żadna mgła, którą widziałem przez 30 lat mieszkania tutaj", a jeszcze kolejny opisuje zapach jako trudną do zidentyfikowania "mieszankę benzyny i gumy".

Podobnych głosów jest coraz więcej, dlatego głos w sprawie zabrał przedstawiciel National Weather Service (Narodowa Służba Pogodowa), przekonując w USA Today, że mgła to po prostu mgła, ale jednocześnie nie odniósł się do kwestii zapachu: "Jeśli skierujesz jakiekolwiek światło na mgłę, to, co widzisz, to tak naprawdę bardzo, bardzo małe krople wody. To prawdopodobnie to, co ludzie widzą". Kiedy jednak redaktorzy Gizmodo chcieli uzyskać dodatkowy komentarz w sprawie, agencja odmówiła spekulowania.