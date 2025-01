Zakwitł po 15 latach i strasznie śmierdzi. Najdziwniejszy kwiat świata

Botanic Gardens of Sydney

Botanic Gardens of Sydney Facebook

Według pomiarów kolba Putricii ma 1,62 m wysokości Botanic Gardens of Sydney Facebook

Najbardziej charakterystyczną rzeczą w Dziwidle Olbrzymim jest jego zapach podczas zakwitania. Wtedy wydziela odór, porównywalny do gnijącego mięsa . Stąd otrzymał nazwę "trupiego kwiatu". Jest to jednak potrzebne dla rośliny, gdyż w ten sposób wabi owady żywiące się padliną, które są zapylaczami.

Analiza chemiczna Dziwidła Olbrzymiego wykazała, że za zapach przy jego zakwitaniu odpowiadają takie związki jak trisiarczek i dwusiarczek dimetylu, trimetyloamina, kwas izowalerianowy czy putrescyna. Tworzą bukiet naprawdę nieprzyjemnych zapachów podobnych do gnijącego mięsa, zgniłych jaj czy nawet… spoconych skarpet. Niemniej znajduje się wielu ludzi, których te "doznania" nie tylko nie odstraszają, ale co więcej zachęcają do zobaczenia na własne oczy "trupiego kwiatu".