Trump chce zmian na mapie. Co oznacza jego decyzja dla Polaków?

- Obecnie żadne zmiany nazw dla Zatoki Meksykańskiej oraz góry Denali nie weszły w życie. Prezydent Stanów Zjednoczonych wydał rozporządzenie wykonawcze o wszczęciu procedury zmian obu nazw (Zatoki Meksykańskiej i góry Denali na Alasce). Z tego rozporządzenia wynika, że nazwa Denali powinna być zmieniona w ciągu 30 dni (Within 30 days of the date of this order, the Secretary of the Interior shall, consistent with 43 U.S.C. 364 through 364f, reinstate the name "Mount McKinley"), zaś w przypadku Zatoki Meksykańskiej w ciągu 30 dni mają być podjęte starania dotyczące zmiany nazwy (Within 30 days of the date of this order, the Secretary of the Interior shall, consistent with 43 U.S.C. 364 through 364f, take all appropriate actions to rename as the "Gulf of America") - uściśla w komentarzu dla Geekweka Departament Strategii i Współpracy Zagranicznej Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.