NASA ogłasza przełom. Pierwsze bezpośrednie zdjęcie planety spoza Układu Słonecznego

Do tej pory egzoplanety odkrywano głównie metodami pośrednimi, najczęściej przez analizę cieni rzucanych na gwiazdę macierzystą podczas tranzytu, czyli przejścia planety przed jej tarczą. Jednak Webb nie potrzebował takich trików i uchwycił obraz TWA-7b bezpośrednio, co jest rzadkością w astronomii obserwacyjnej.

TWA-7b - młoda, odległa i podobna do Saturna

Egzoplaneta TWA-7b znajduje się około 100 lat świetlnych od Ziemi. Naukowcy szacują, że jej masa jest porównywalna z masą Saturna, co czyni ją wyjątkową, gdyż to najmniejsza egzoplaneta, jaką kiedykolwiek udało się bezpośrednio sfotografować. Planeta orbituje bardzo daleko od swojej gwiazdy, dlatego jej obieg trwa setki lat. Układ planetarny, w którym się znajduje, ma zaledwie 6 milionów lat, co w skali kosmicznej oznacza "dzieciństwo". Dla porównania, Układ Słoneczny liczy sobie ponad 4,6 miliarda lat.