ChatGPT z funkcją zakupów. Można kupować przez czat bez wychodzenia z aplikacji
OpenAI uruchamia przełomową funkcję zakupów w ChatGPT, która pozwala użytkownikom na dokonywanie płatności i finalizowanie transakcji bez opuszczania czatu. Nowe rozwiązanie, oparte na protokole płatności stworzonym ze Stripe, ma szansę przekształcić rynek e-commerce, eliminując konieczność odwiedzania stron sprzedawców. Początkowo obejmie wybranych partnerów jak Etsy, by docelowo rozszerzyć ofertę na ponad milion sklepów.
OpenAI wprowadza nową opcję do ChatGPT w USA. Użytkownicy będą mogli dokonywać zakupów bezpośrednio przez czat, używając nowej funkcji Instant Checkout opartej na protokole płatności dla AI opracowanym przez Stripe.
Jak zmienia się rynek handlu online w dobie sztucznej inteligencji
Jest to duży krok w kierunku monetyzacji 700 milionów cotygodniowych użytkowników OpenAI, z których wielu obecnie nie płaci nic za interakcję z ChatGPT, a także posunięcie, które może ostatecznie odebrać znaczną część rynku tradycyjnym reklamom w wyszukiwarce Google.
Cały handel elektroniczny może zostać wywrócony do góry nogami, kiedy wdrożona zostanie funkcja zakupów z udziałem bota, gdzie agenci AI będą mogli robić zakupy za użytkowników. To doprowadzi do radykalnych zmian sposobu, w jaki firmy projektują swoje strony internetowe i próbują sprzedawać produkty konsumentom.
Jakie sklepy obejmie nowa funkcja i jak sprzedawcy będą się do tego musieli przygotować
Na początek funkcja Instant Checkout ma działać ze sprzedawcami Etsy, ale już niedługo twórcy zaczną dodawać ponad milion sprzedawców, w tym takie marki jak Glossier, Skims czy Vuori.
Firma udostępni oprogramowanie typu open source dla protokołu Agentic Commerce Protocol, standardu płatności opracowanego we współpracy z operatorem płatności Stripe, który obsługuje funkcję Instant Checkout. Pozwoli to sprzedawcom na integrację zakupów z ChatGPT, który będzie pobierać od nich niewielką opłatę za każdy zakup. Zwiększą się dzięki temu przychody OpenAI, które wydaje miliardy dolarów rocznie na szkolenie i obsługę swoich modeli sztucznej inteligencji.
Funkcja zakupów w ChatGPT
Już wcześniej firma uruchomiła funkcję zakupów w ChatGPT, która pomagała użytkownikom znaleźć produkty odpowiadające im potrzebom. Do tej pory jednak sugerowane wyniki odsyłały do stron sprzedawców, gdzie trzeba było dokończyć zakup. W nowym systemie jeśli użytkownikowi spodoba się propozycja, a funkcja Instant Checkout będzie włączona, pojawi się przycisk "Kup" w odpowiedzi chatbota, który zainicjuje zamówienie i wyświetli dane dotyczące wysyłki i płatności bez opuszczania czatu.
Niesponsorowane wyniki wyszukiwania
OpenAI oświadczyło, że "wyniki wyszukiwania produktów są organiczne i niesponsorowane, a ich ranking opiera się wyłącznie na trafności dla użytkownika".
- ChatGPT uwzględnia takie czynniki jak dostępność, cena, jakość, to, czy firma jest głównym sprzedawcą oraz, czy funkcja Instant Checkout jest włączona - dadaje.
Subskrybenci ChatGPT, którzy płacą miesięczny abonament za funkcje premium, będą mogli podczas zakupów korzystać z tej samej karty kredytowej podpiętej do ich konta lub z alternatywnych metod płatności.
Nowe funkcje otwierają nowe drzwi na przyszłość, w której modele AI będą samodzielnie dokonywały zakupów za użytkownika na podstawie monitu bez konieczności ponownego kontaktowania się z nim.