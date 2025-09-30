OpenAI wprowadza nową opcję do ChatGPT w USA. Użytkownicy będą mogli dokonywać zakupów bezpośrednio przez czat, używając nowej funkcji Instant Checkout opartej na protokole płatności dla AI opracowanym przez Stripe.

Jak zmienia się rynek handlu online w dobie sztucznej inteligencji

Jest to duży krok w kierunku monetyzacji 700 milionów cotygodniowych użytkowników OpenAI, z których wielu obecnie nie płaci nic za interakcję z ChatGPT, a także posunięcie, które może ostatecznie odebrać znaczną część rynku tradycyjnym reklamom w wyszukiwarce Google.

Cały handel elektroniczny może zostać wywrócony do góry nogami, kiedy wdrożona zostanie funkcja zakupów z udziałem bota, gdzie agenci AI będą mogli robić zakupy za użytkowników. To doprowadzi do radykalnych zmian sposobu, w jaki firmy projektują swoje strony internetowe i próbują sprzedawać produkty konsumentom.

Jakie sklepy obejmie nowa funkcja i jak sprzedawcy będą się do tego musieli przygotować

Na początek funkcja Instant Checkout ma działać ze sprzedawcami Etsy, ale już niedługo twórcy zaczną dodawać ponad milion sprzedawców, w tym takie marki jak Glossier, Skims czy Vuori.

Firma udostępni oprogramowanie typu open source dla protokołu Agentic Commerce Protocol, standardu płatności opracowanego we współpracy z operatorem płatności Stripe, który obsługuje funkcję Instant Checkout. Pozwoli to sprzedawcom na integrację zakupów z ChatGPT, który będzie pobierać od nich niewielką opłatę za każdy zakup. Zwiększą się dzięki temu przychody OpenAI, które wydaje miliardy dolarów rocznie na szkolenie i obsługę swoich modeli sztucznej inteligencji.

Funkcja zakupów w ChatGPT

Już wcześniej firma uruchomiła funkcję zakupów w ChatGPT, która pomagała użytkownikom znaleźć produkty odpowiadające im potrzebom. Do tej pory jednak sugerowane wyniki odsyłały do stron sprzedawców, gdzie trzeba było dokończyć zakup. W nowym systemie jeśli użytkownikowi spodoba się propozycja, a funkcja Instant Checkout będzie włączona, pojawi się przycisk "Kup" w odpowiedzi chatbota, który zainicjuje zamówienie i wyświetli dane dotyczące wysyłki i płatności bez opuszczania czatu.

Niesponsorowane wyniki wyszukiwania

OpenAI oświadczyło, że "wyniki wyszukiwania produktów są organiczne i niesponsorowane, a ich ranking opiera się wyłącznie na trafności dla użytkownika".

- ChatGPT uwzględnia takie czynniki jak dostępność, cena, jakość, to, czy firma jest głównym sprzedawcą oraz, czy funkcja Instant Checkout jest włączona - dadaje.

Subskrybenci ChatGPT, którzy płacą miesięczny abonament za funkcje premium, będą mogli podczas zakupów korzystać z tej samej karty kredytowej podpiętej do ich konta lub z alternatywnych metod płatności.

Nowe funkcje otwierają nowe drzwi na przyszłość, w której modele AI będą samodzielnie dokonywały zakupów za użytkownika na podstawie monitu bez konieczności ponownego kontaktowania się z nim.

