Niezwykła kosmiczna dłoń. Astronomowie zrobili zdjęcie "Ręki Boga"

Po raz kolejny astronomowie sfotografowali niezwykłą formację, przypominającą wyciągniętą rękę, która próbuje chwycić gwiazdy. Obraz może wydawać się zarówno piękny, jak i upiorny, ale przede wszystkim jest spektakularny. Czym jest CG4, nazywana też "Ręką Boga"?

Kosmiczna "Ręka Boga" sięga do gwiazd w okolicach Mgławicy Guma

Mgławica Guma (nazwana tak od nazwiska odkrywcy, Collina Guma) rozciąga się na obszarze gwiazdozbiorów Żagla oraz Rufy - w samym centrum historycznej konstelacji Okrętu Argo. Jest pozostałością po dawnej supernowej, która eksplodowała prawdopodobnie między 0,9 a 2,6 mln lat temu. Mgławica Guma jest jedną z największych mgławic znanych w Drodze Mlecznej, a jej badanie dostarcza wielu cennych informacji naukowcom, dlatego nieustannie podejmowane są kolejne analizy przestrzeni kosmicznej w tym obszarze.

Mgławica Guma znana jest też z tego, że w jej obszarze można znaleźć mniejsze, ciemne mgławice, nazywane globulami kometarnymi. Niekiedy takie obiekty przybierają niezwykle sugestywne formy. Tak jest również w przypadku "Ręki Boga", która wielu osobom od razu kojarzy się właśnie z sięgającą do gwiazd dłonią - inni natomiast dostrzegają tam stwora pokroju szej-huluda.

Nowe zdjęcie fascynującej globuli kometarnej CG4

"Ręka Boga", czyli globula kometarna CG4 jest znana badaczom nie od dziś. Obiekt znajduje się 1300 lat świetlnych od nas. Składa się z gęstego gazu i pyłu, przez co tę, jak i inne globule ciężko dostrzec, bo większość światła jest blokowana. Jednak dzięki specjalnemu sprzętowi i użytym przez badaczy filtrom da się obecnie wykonywać spektakularne zdjęcia takich formacji. Niezwykła "Ręka Boga" na nowej fotografii wydaje się sięgać w stronę galaktyki spiralnej ESO 257-19 (PGC 21338).

- W przypadku CG4 użyto specjalnej kamery Dark Energy Camera sfinansowanej przez Departament Energii USA. Została ona umieszczona na 4-metrowym teleskopie Víctora M. Blanco w Międzyamerykańskim Obserwatorium Cerro Tololo w Chile. Obserwatorium to jest częścią programu Narodowej Fundacji Nauki NOIRLab. W jaki sposób te trudne do wykrycia obłoki uzyskują swoją charakterystyczną strukturę, wciąż nie jest jasne - podali eksperci z NFS NOIRLab.

Badacze z Międzyamerykańskiego Obserwatorium Cerro Tololo opublikowali niesamowite zdjęcie CG4. / CTIO/NOIRLab/NSF/AURA/D. Munizaga, CC BY 4.0 DEED / materiał zewnętrzny

