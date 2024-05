Marsjański łazik NASA Curiosity od 2012 roku bada powierzchnię Czerwonej Planety, dostarczając naukowcom mnóstwa cennych informacji. Od lat urządzenie zbiera dane na temat krateru Gale.

To właśnie dzięki nowym ustaleniom związanym z tym kraterem naukowcy potwierdzili, że niegdyś na Marsie mogło istnieć środowisko podobne do tego, które występuje na Ziemi. Co "wywęszył" Curiosity w Gale?

Łazik i badania kosmosu. Nowe ustalenia badaczy na temat Marsa

Ogromny krater nazwany Gale (od nazwiska australijskiego astronoma amatora) powstał, kiedy w Marsa uderzył meteor. Miało to miejsce bardzo dawno temu, około 3,5 do 3,8 miliarda lat wstecz. We wnętrzu krateru Gale znajduje się góra Aeolis Mons (Mount Sharp), wznosząca się ponad jego brzeg. Jej warstwowa struktura sugeruje, że mogą się tam znajdować osady związane z geologiczną historią Marsa. Właśnie dlatego krater ten został wybrany jako cel lądowania łazika Curiosity, co miało miejsce 6 sierpnia 2012 r.

Niedawno NASA podała, że łazik odkrył, iż na powierzchni krateru Gale znajduje się metan, który na Ziemi jest związany m.in. z działalnością drobnoustrojów. W najnowszych badaniach opublikowanych na łamach "Journal of Geophysical Research: Planets" zespół badawczy korzystający z instrumentu ChemCam na pokładzie łazika Curiosity informuje natomiast, że odkryto wyższe niż zwykle ilości manganu w skałach w kraterze Gale na Marsie, co wskazuje, że naloty powstały w rzece, delcie lub w pobliżu linii brzegowej starożytnego jeziora. Dlaczego odnalezienie tych osadów jest tak istotne?