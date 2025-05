Takie rozwiązania często możemy zobaczyć na rosyjskich czy ukraińskich pojazdach. To prowizoryczny "slat armor" co w dosłownym tłumaczeniu można określi jako "pancerz klatkowy". To rozwiązanie znane z wielu wojskowych pojazdów, stanowiące formę ekranów przeciwkumulacyjnych. Założeniem takiej osłony jest ochrona przed głowicami z ładunkiem kumulacyjnym. Gdy te uderzą w powierzchnię, ich zapalnik aktywuje eksplozję materiału wybuchowego we wnętrzu samej głowicy, który jest uformowany w formie stożka. To sprawia, że powstaje tzw. strumień kumulacyjny, czyli strumień rozgrzanego metalu, który penetruje powierzchnię. Przy tym znaczenie ma odległość pomiędzy pancerzem a ładunkiem, która nie może być za duża, aby wykorzystać całą energię eksplozji. Proste "klatki" na bazie doświadczeń z Ukrainy mają przede wszystkim zatrzymać drona, którego głowica po uderzeniu zostanie na tyle mocno uszkodzona, że jej ładunek nie wybuchnie.